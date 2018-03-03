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Yılmaz Vural: 'Mesleği bırakmadım' | Yılmaz Vural teknik direktörlüğü bıraktı mı?

Tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural, hakkında çıkan teknik direktörlüğü bıraktı haberlerini yalanladı. Vural, "Allah bana ömür verdiği sürece antrenörlük yapmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Yılmaz Vural: Mesleği bırakmadım | Yılmaz Vural teknik direktörlüğü bıraktı mı?

03 Mart 2018 15:09

Giresunspor'daki görevinden ayrıldıktan sonra hakkında birçok haber çıkan Yılmaz Vural, bugün medyaya yansıyan "Teknik direktörlüğü bıraktı" hakkındaki haberleri yalanladı. Böyle bir durumun söz konusu olmadığını söyleyen Yılmaz Vural, "Ben antrenörlüğü niye bırakayım, nereden çıktı bu haberler. Mesleği bıraktığım falan yok. Çıkan haberler, aslı astarı olmayan haberler. Allah bana ömür verdiği sürece ben bu işi yapmaya devam edeceğim. Zamanında bazı açıklamalar yaptım, bu meslekten soğuduğuma yönelik. Ancak bu söylem, benim mesleği bıraktığım anlamına gelmez. Ben yıllardır futbolun içinde olan birisiyim. Her zaman her takımı çalıştıracak potansiyele sahibim. Bunun böyle bilinmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.  

Bozhan Memiş
 

 

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