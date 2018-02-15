Yılmaz Vural: 'Potanın gerisinde kalmak bizi ürkütmüyor'

Spor Toto 1.Lig ekiplerinden A.Ç Giresunspor Cumartesi sahasında konuk edeceği Denizlispor hazırlıklarını sürdürüyor. A.Ç Giresunspor’un teknik direktörü Yılmaz Vural idman sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu. Denizlispor karşısına mutlak 3 puan ile çıkacaklarını ve galibiyet hasretine son vereceklerini belirten Vural, “Oyuncularımızla bugün dördüncü antrenmanı yaptık ve bu takım 13 maçı da kazanabilecek bir takım. Bu takımda 4 kere, 5 kere, 6 kere şampiyon olmuş hoca var, oyuncular var. Çok değerli bir takım gerçekten ve burada olmaktan çok mutluyum” dedi.

A.Ç Giresunspor’un çok garip maçlar kaybettiğini söyleyen Vural, bunun şanssızlık olmadığını ifade etti.

Futbolda şanssızlık değil dikkatsizlik olduğunu kaydeden Vural, “Futbolda geriye dönüldüğünde tabi çok garip maçlar kaybedilmiş. Ben bir tanesine de şahit oldum Eskişehir maçında. Sonuca bakıldığında ne oluyor bu takıma? Nasıl olur falan diye düşünülebilir ama hakikatten takım bazı konularda yapmış olduğu ufak tefek hataları şanssızlık diye değerlendiriyoruz ama olmaz. Siz pozisyon buluyorsunuz, rakipten fazla kazanacak kadar gol atmanız lazımken yeniliyorsunuz” ifadelerini kullandı.

“Kimseden çekinmiyoruz, onlar bizden çekinsin”

“Kimseden çekinecek halimiz yok, herkes bizden çekinsin” diyen Vural sözlerine şöyle devam etti:

“Şu an belki potanın dışında 31 puanla 7. sıradayız ama bu bizi ürkütmüyor. Bilakis geriden gelmek daha mantıklı, daha kolaydır. İnşallah düşündüğümüz Giresun’un 41 yıllık özlemine son vermek bize nasip olur.”

“Emniyetten Giresunspor’a baklavalı moral ziyareti”

Öte yandan Giresun İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Denizlispor hazırlıklarını tesislerde sürdüren A.Ç Giresunspor’a moral ziyaretinde bulundu.

Aktaş, yaptığı açıklamada, "Polis teşkilatı olarak şehrimizin marka değerlerinden Giresunspor’a moral desteği vermek üzere buraya geldik. Saygı değer başkanımız, yeni gelen teknik direktörümüz Yılmaz Vural hocamız ve futbolcularımız ile bir araya geldik. Kendilerine başarılar diliyorum. Yeşil-beyazlı renklere gönül vermiş, çotanak sevdalısı taraftarıyla, vefakar yönetimi ile sahada alın terini döken futbolcusu ile Süper Lig yolu açılacaktır" dedi.

Kulüp adına nazik ziyaretlerinden dolayı Emniyet Müdürü Aktaş’a teşekkür ettiğini ifade eden Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ ise şunları kaydetti:

“Bu birlik beraberlik inşallah hiçbir zaman bozulmaz. Biz şehrinin en önemli markalarından biriyiz. Biz bu özlemi bitirip hep beraber başaracağız. Hiçbir şekilde ne hedefimizden ne de hayalimizden vazgeçmiş değiliz.”