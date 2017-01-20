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Yılmaz Vural ve Tugay Kerimoğlu cağ kebabı kesti

Teknik direktörler Yılmaz Vural ve Tugay Kerimoğlu, Erzurum’da bir açılışa katıldı.

Yılmaz Vural ve Tugay Kerimoğlu cağ kebabı kesti

20 Ocak 2017 11:16

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Av. Ali Demirhan’ın davetlisi olarak Erzurum’a gelen ünlü spor adamları Yılmaz Vural, Tugay Kerimoğlu, ocak başında cağ kebabı kestikten sonra, Dadaşlar Grubu Tribün Çay Evi’nin açılışını yaptı. Cumhuriyet Caddesi’nde gezerken vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan Vural ve Kerimoğlu vatandaşlarla selfie yaptılar.

VURAL: "ERZURUM FUTBOLUN DEĞİŞİLMEZ ADRESİ OLACAK"

Erzurum’un Türkiye’nin önemli kış sporları merkezine sahip olduğuna vurgu yapan Teknik Direktör Yılmaz Vural, "Erzurum’un yüksek rakımda oksijen düzeyinin daha az olması nedeniyle sporcuların bu koşullara göre mücadele gücüne sahip olmaları ile birlikte Erzurum’un Antalya gibi sezon öncesi futbolun ve sporun değişmez adresi olacağına inanıyorum. Buradaki 2 bin rakımdaki yüksek irtifa kamplarına yönelik tesislerin yatırıma dönüştürülmesi çok önemli. Erzurum şehri şampiyonluğa, süper lige susamış. Ben inanıyorum ki değerli Mehmet Sekmen ve Ali Demirhan Başkanların özverili çalışmaları Ahmet Yıldırım hocamızın başarısı ile Erzurum’u önümüzdeki dönemde süper lige çıkmasında etkin rol oynayacaktır. Futbolun kalbi Erzurum’da atacak. 2. Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Erzurumspor Kulübü’ne, teknik heyet ve futbolculara başarılar diliyorum" dedi.

"ERZURUM İNSANINI ÇOK SICAK BULDUM"

Erzurum’da bulunmaktan mutlu olduğunu ifade Teknik Direktör Tugay Kerimoğlu ise, "Öncelikle bu nazik davetle Erzurum’a gelmemizde öncülük eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Demirhan’a teşekkür ediyorum. Erzurum’un caddelerinde gezerken Erzurum’da gerçekten futbol sevgisini bire bir yaşamaktan mutlu oldum. Erzurum insanını çok sıcak buldum. Misafirperverliklerine teşekkür ediyor, inşallah Erzurumspor’u Süper Lig’de oynayacağı maçları izlemeye gelmek nasip olur. 2. Lig şampiyonluk yolunda Erzurumspor’a başarılar diliyorum" dedi.

PASİNLER’DE SEVGİ SELİ COŞKUSU

Pasinler İlçesinde vatandaşların coşkusu ile karşılanan Yılmaz Vural ile Tugay Kerimoğlu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu’nu ziyaret etti. Başkan Sertoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek teşekkür etti. Başkan Sertoğlu, Vural ve Kerimoğlu’na "İbrahim Hakkı Hazretleri Marifet Namesi" kitabını hediye ettikten sonra, Hacı Rüştü Çay Evine geçerek burada sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra, davetlilere Ejder3200 Tesisleri’nde akşam yemeği verildi.

Etiketler: Yılmaz Vural


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