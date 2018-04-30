Yılmaz Vural yine başardı

Küme düşme hattına yaklaşan takımların adeta sarıldığı Yılmaz Vural, geçen sezon Göztepe takımını Süper Lig ile buluşturdu. Şu anda ligde zor durumda olan Eskişehirspor'un başına gelen tecrübeli teknik adam, kırmızı şimşekleri düşme hattından uzaklaştırdı. Anadolu'yu karış karış gezen Vural, Eskişehirspor'un başında da istenilen başarıyı yakaladı.

Sezona büyük umutlar ile başlayan Eskişehirspor, maddi imkansızlıkların yanında sportif açıdan da bir başarı yakalayamadı. Sezon içerisinde teknik adam değişikliklerine giden kırmızı şimşekler, küme düşme hattına giriş yaptı. Bunun üzerine kalan 5 hafta için Yılmaz Vural ile anlaşıldı. Öyle ki Vural hiçbir ücret konuşmadan Eskişehir'in yolunu tuttu. Geldiği günün ardından hemen Rizespor deplasmanına giden Yılmaz Vural, lidere 4-1'lik skor ile kaybetti. Ardından evinde Samsunspor'u, deplasmanda ise Gaziantepspor'u mağlup eden Vural'ın takımı, son olarak Boluspor ile berabere kaldı. Bu sonuçlar ile Eskişehirspor ligde kalmayı garantilerken, Yılmaz Vural bir kez daha bir takımı küme düşmekten kurtardı.

"Eskişehirspor'u ligde tutmak kolay mıydı?"

Son 5 yılını anlatan Yılmaz Vural, şimdiye kadar hakettiği değeri göremediğini belirtti. Eskişehirspor'u kurtardıktan sonra sokakta yürüyemediğini belirten Vural, "2013 yılında kendi memleketim diyerek Sakaryaspor'un başına gittim. Cebimden de para vererek gittim. Bugünkü Sakaryaspor yoktu. Altyapıdan oyuncu çıkarmakla uğraştım. Sonrasında Elazığ'a geçtik, 3 puanla aldığımız takımı 41 puan ile bıraktık. Gittik oradan Mersin'e ve play-off dışındaki takımı play-off'a soktuk. Final maçına kadar geldik ve o takımı biz çıkarttık. Arkasından Demirspor'a gittik ve finale kadar gelip penaltılar ile kaybettik. Biliyorsunuz geçen sene play-off dışındaki Göztepe'yi Süper Lig'e çıkarttık. Bu sene burada yaptıklarımızı herkes biliyor. Yani son 5 senede yaptıklarımız bunlar. Gördüğünüz gibi başarıya ülke genelinde hakettiği değer verilmiyor. Bunun adına gerçekten çok üzülüyorum. Yani Eskişehirspor'u ligde tutmak kolay mıydı? Ben perşembe günü geldim ve cuma günü Rizespor maçına gittim. Profesyonelce davransam o maçın ardından gelirdim. Ne katkım olabilirdi ki? Kalan 3 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik aldık. Bu az bir şey değil ama üzülüyorum neyse yapacak bir şey yok. Türkiye'de hakettiğimiz değeri bulamıyoruz. Olmuyor tabi ki, neyse biz mutluyuz. Canımız sağolsun. En azından Eskişehirspor camiamızın sevgisini kazandık. Bundan daha güzel bir şey mi var? Sokakta yürüyemiyoruz" dedi.

"Ortam oluşursa seve seve kalırım"

Gelecek sezon Eskişehirspor'un başında kalabilmesi için iyi bir ortamın gerektiğini aktaran Vural, "Benim kalmam tamamen yönetim kurulunun kararına bağlı. Sezon sonlarında biliyorsunuz kongre kararları alınabilir. Eğer değişiklik olursa, bu işin adabı bizim de onlarla birlikte gitmemizdir. Bizim yönetim kurulumuz seçimlerden başarı ile çıkarsa ve ortam bulunursa ki biliyorsunuz 180 milyon borç var. Ortam oluşursa seve seve kalırım. Ama oluşmazsa bu takım yine aynı sıkıntıları yaşar. Devamlılığımız için 180 milyonluk borcun telafi edilmesi gerekiyor. Yoksa ödeme yapamıyorsunuz. Sözleşmesi bitecek oyuncularımız var. Zaten bir daha transfer kapatılırsa ki ben onun için aşağıdan çok sayıda oyuncu aldım. Dolayısıyla çok zor olur" diye konuştu.

"41 puan önümüzdeki seneye de yansıyacak bir olaydır"

Son hafta oynayacakları Adanaspor deplasmanı hakkında değerlendirmelerde bulunan Vural, "Önümüzdeki hafta Adanaspor ile oynayacağız. Tabii ki biz 41 puanla ligi tamamlamak istiyoruz. Yani Eskişehirspor'un bir de 3 puanı silindi. Bu durumda 44 puan olur. Bu puan ilk 10 demektir. Dolayısıyla Eskişehirspor'un olması gereken yer burası değil. En azından play-off oynayabilecek bir yapıya ve kadroya sahip. Ama maalesef çeşitli sıkıntılar yüzünden ligin sonunda da olsa bu kadar puana sahip oldu. Bu 41 puan insanlara da bir mesaj olacaktır. 41 puan önümüzdeki seneye de yansıyacak bir olaydır. Yani ben olaya böyle bakıyorum. Yoksa, 'İş bitmiş, ne olacak, oynat geç' diye düşünmüyorum" şeklinde konuştu.

Mehmet Sıddık Yeşilırmak