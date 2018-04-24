Yılmaz Vural’dan federasyona Gaziantepspor çağrısı

Spor Toto 1. Lig’e veda eden Gaziantepspor, aynı zamanda borç yükü ile mücadelesine devam ediyor. Bu noktada maçlara çıkma konusunda zorlanan köklü kulüp, 32. haftada Eskişehirspor karşısına geç de olsa çıkabildi. Bugün Eskişehirspor Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Yılmaz Vural ise, şaibe iddialarının gündeme gelmemesi için Gaziantepspor’a destek olunmasının gerektiğini söyledi. Gaziantepspor’un kalan 2 maçına çıkmasının düşme potasını yakından ilgilendirdiğini belirten Vural, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören’e seslendi.

"ÇIKMAZSANIZ ŞAİBE İDDİALARINA YOL AÇILACAK"

Gaziantepspor’un kalan 2 maçına çıkması için desteklenmesinin gerektiğini vurgulayan Yılmaz Vural, "Bizim derdimiz 2 maçta en azından 4 puan alabilmek. Çünkü puan cetveline bakıldığında rakiplerin oynayacağı maçlarda Adana Demirspor da aramıza katıldı. Maç ağırlıklarına bakıldığında belki de en zor durumda olan takım onlar. Altınordu ile oynayacak ve eğer Altınordu kaybederse ilk 6’ya kalamama gibi bir durumla karşılaşacak. Yani öyle bir maç dengeleri oluşmuş ki, sonuç olarak bir de Ankaragücü’ne gidecekler. Ankaragücü takımı da o maçı kazanmazsa, 2. olma şansını yitirebilir. Yani çok zor bir maç fikstürü var.Federasyonun, Başkan Yıldırım Demirören’in Gaziantepspor takımının 2 tane maça çıkmasını sağlaması lazım. Çünkü inanın gerçekten zor durumdalar. Antrenör arkadaşım Faik’e, ’Faik, sahaya çıkmamazlık etmeyin. Çıkmazsanız şaibe iddialarına yol açılacak. Çıkın oynayın. Hep birlikte kim kazanacaksa o kazansın’ dedim. Nitekim oyunda da 44. dakikada gol atabildik. Yani çok dirençliler ve çocuklar ısınma dahi yapmadı. Bizimle kafa kafaya top oynadılar ve sonunda gol atılınca çözülme oldu" dedi.

"UMARIM FEDERASYONUMUZ BU KONUYLA İLGİLENİR"

Gaziantepspor’un durumunun hiç iyi olmadığını ve kalan maçlarının birçok takım açısından önemli olduğunu ifade eden Vural, "Türkiye Futbol Federasyonu, futbol adına Gaziantepspor’u evinde ve dışarıda oynayacağı Denizli ve Giresun maçları için ekonomik destek vererek oynatmak durumunda olmalı diye düşünüyorum. ’Banane sorunlarını kendileri çözsünler’ yaklaşımı futbol adına doğru olmaz. Umarım federasyonumuz bu konuyla ilgilenir ve bu takımın sahaya çıkması için elinden gelen desteği vereceğine inanıyorum ben. Maçtan sonra kulüp başkanı Huzeyfe Demir ve diğer sorumlular maçtan sonra bizi arayarak teşekkür ettiler. Kendi durumlarını biraz olsun anlatabildiklerini söylediler. Bende onlara teşekkür ediyorum, Allah kolaylık versin çünkü hiç kolay değil" diye konuştu.

"BİZ SEYİRCİMİZİ MAÇA SOKUP İZLETEMEDİK"

Son olarak Eskişehirspor taraftarının Gaziantepspor maçını izleyemediğini söyleyen Vural, sözlerini şu şekilde sürdürdü;

"Elbette empati yapıyoruz, onların bize bahsettiği borç 135 milyon felandı. Antep bir sanayi şehridir ve hakikaten bu parayı ödeyecek gücü var. Şimdi bize gelelim, bizimki 180 milyon. Yani biz onlardan daha çok borçluyuz ve ayakta kalmaya çalışıyoruz. Yani bu konuyu Başkan Halil Ünal ve yönetim kurulu üyelerine ’Çözün bu işi’ diye bırakmak doğru değil. Eskişehirspor hiçbir kentle kıyaslanacak bir durumda değil. Gaziantepspor’a bizden 4-5 otobüs geldi ve maalesef arkadaşlarımıza maç izletemedik. Yetkilerden çok rica ettik ve konuştuk. Dediler ki, ’Passolig akredite olmamış, dolayısıyla açılmamış. Bilet veremiyoruz.’ Ortada ceza yok bir şey yok, biz seyircimizi maça sokup izletemedik. Dolayısıyla böyle enteresan bir maç oynadık. Çok şükür oradan alnımızın akıyla çıktık."