Yılmaz Vural’dan ilginç öneri: 'Kaleci değişiklileri...'

Akın Çorap Giresunspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, kulüp tesislerinde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda lig ve A.Ç Giresunspor hakkında değerlendirmelerde bulunun Vural, federasyona da bir öneride bulunarak kaleci değişikliklerinin değişiklikten sayılmaması gerektiğini ifade etti.

Ligdeki yabancı kuralı ve 21 kişilik kadro kuralını eleştiren Vural, Süper Lig’de 14 yabancıdan 11’inin oynadığına dikkat çekti.

21 kişilik kadro kuralının 23’e çıkarılması gerektiğini vurgulayan Vural, “21 kişi çıkıyorsun sahaya ben onu da anlamıyorum niye 21 kişi? Bu sayı keramet midir? İtalya’da 23 oyuncu çıkıyor 3 kaleci 20 oyuncu futbol güzelleşsinse herkes kendi mevkiinde oynamış oyuncuyu sokmak ister. Zaman zaman biz solbek alıyoruz, sağbek yok mecburen onu buraya alıyoruz bunun buraya koyuyoruz randıman düşüyor. Abdulkerim sol ayaklı orada oynar diyoruz ama yedek olarak bir solbek varsa ona göre doğru seçimlerle 20 kişilik kadro oluşturabilirseniz oynayan arkası diye rekabet oluşturacaktır. Bana sorarlarsa federasyon önümüzdeki dönem bunu 23 yapsın veya 22 yapsın bir tane fazla kaleci ve kaleci değişikliği kesinlikle değişiklik içinde saymasın. 11 tane oyuncu oturtuyorsun 3 değişiklik hakkı veriyorsun niye o kadar adamı oturtuyorsun ? Bazı şeyleri söylüyoruz; 'bu konuda bir takım değişiklikler yapılsın' diye. Mesela 5+5 yabancı kuralı neden 10 yabancı diyorsun da 5+5 yapıyorsun en azından 5+2 yap ta yedekte dursun değiştirebilelim yani o 5 tane para verdiğim adamı oturtuyorsun. Niye Süper Ligde 14 yabancının 11’i oynuyor da bizde niye böyle? Bu ligle o lig arasında ne fark var” diye konuştu.

"1. Lig'de 18 takımın 14'nün hocası değişti"

Spor Toto 1. Lig'de 18 takımın 14 hocasının değiştiğini kaydeden Vural, “Dikkat ederseniz bu ligde 18 takımın 14 hocası değişti. 20. Haftada 14 hocası değişen bir lig yukarısı da ona benziyor. Dolaysıyla böyle bir değişiklik gerçekleşti, şimdi biz de buradayız. Gönül istiyor ki bu takımın 41 yıllık özlemini bitirelim. Şu an Türkiye’de 7 tane UEFA lisansı olan, kriterleri tamamıyla yerine getirmiş, ekonomisi düzelmiş, iyi yönetilen bir takım konumuna gelmiş çok şükür. Bende bu ligde çalıştığımda hep Giresunspor takımı son senelerde lige çıkmak adına çok küçük nüanslarla kaybeden konumuna gelmiş. Bu sende yine liginde hem maddi hem manevi olarak güzel bir kadro kurmuş ve sonuç olarak bu kadroyu zenginleştireyim derken 9 tane yeni oyuncu almış ve 3 tanede alt yapıdan olmak üzere 6 oyuncusunu yani hemen hemen 9 git 9 gelmiş. Bugün elimizdeki bu kadro ile şu anda lig 7. olarak 31 puanıyla çıkma mücadele veren iyi bir takım konumundayız” şeklinde konuştu.

"3 günlük bir idmanla takımı kurduk"

Eskişehir maçında 3 günlük bir idman ile bir kadro oluşturduklarını belirten Yılmaz Vural, şöyle devam etti:

“Malumunuz Eskişehir maçında hiç beklemediğimiz bir maçı kaybederek buraya dönmüş olduk. Şimdi Denizli maçı ve önümüzdeki 4 tane 5 tane maç bayağı sıkışık gidecek. Çok zorlu bir dönem tabi bizim adımıza. 2 hafta 2-3 maç oynanacağı için takımla çalışmamız hızlandırılmış olacak kolay bir süreç değil. Önümüzde 13 tane maçımız var ve bu takım 13 maçta 39 puan hedefiyle oynayacaktır çünkü her kaybı takımı hedefinden uzaklaştırır. O yüzden kadrosu itibariyle de bu 39 puanı alabilecek gücü var. Futbol enteresan bir oyun bana göre Eskişehir maçında iyi oynayan bizdik ama kaybeden biz olduk. Pozisyon sayısı itibariyle fazla pozisyona giren bizdik ama gole çeviremedik.”

"Herkes herkesi her yerde yenebiliyor"

Son dakika mağlubiyetlerinin şansızlık değil dikkatsizlik olduğunu ifade eden Vural, “Futbolcu arkadaşlarım ile şunu konuştum, ‘ Yine son anda oldu, Kazanamadık, şansızlık var, hayır ben buna katılmıyorum bu şansızlık felan değil daha dikkatli olunması gereken bir durum’ Ben Almanya’da evde otururken tüm maçları izlediğim gibi Giresunspor’un son evinde oynadığı İstanbulspor maçını izledim. Bir futbolsever olarak içim acıdı, yani bu kadar çaba gösteren bir takım maçın bitmesine dakikalar kalmış kaleci degaj yapıyor golü yiyor ve santra yapmadan maç bitiyor neredeyse. Hakikatten bu daha dikkatli olması gereken bir durum. Bu işin artık içerisi dışarısı yok. Türkiye’de herkes herkesi yener. Rizespor ligin en iddialı takımı ama 3-0 evinde kaybediyor. Bunlar güzel şey neden güzel? Demek herkes herkesi her yerde yenebiliyor” ifadelerini kullandı.

Resul Yanbul