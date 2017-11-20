Yılmaz Vural’ın cevapsız aramaları reklama konu oldu

İlginç gol sevinçleri ve sinirlendiği zaman verdiği tepkilerle, sosyal medyada bir fenomen haline gelen Yılmaz Vural, Turkcell’in yeni uygulaması UpCall reklamlarında yer aldı. Yılmaz Vural, bütün büyük spor kulüpleriyle ismi geçmesine rağmen bazılarında bir türlü teknik direktörlük yapamadı. Vural, bazı takımların boşalan teknik direktörlük koltuğuna talip oldu ama her defasında bu çağrıları sonuçsuz kaldı. Sosyal medya da bu durumu başkanların Yılmaz Vural’ın aramasını açmamasına bağladı. Turkcell reklam filminde Yılmaz Vural’ın kariyer hayalini gerçeğe dönüştürdü. Şirket açıklamasına göre Yılmaz Vural, arama deneyiminde yeni bir dönemi başlatan UpCall ile, daha önce tanımadığı numara olduğu için açmadığı telefonun aslında beklediği başkandan geldiğini görüyor. UpCall, telefon rehberinde kayıtlı olmasa bile arayanın kim olduğunu gösteriyor ve Yılmaz Vural beklediği kupalara hayal ettiği takımların teknik direktörü olarak kavuşuyor.

‘Peki ya UpCall'u olsaydı?’

Turkcell’in ücretsiz uygulaması UpCall, tanınmayan numaraların kime ait olduğunun görülebilmesini, numarası bilinmeyen kişilerin aranabilmesi ve aramalara resim veya konu ekleyebilinmesini sağlıyor. Bu fonksiyonlara sahip bir ürün olan UpCall için en uygun isimse yıllardır bazı kulüplerin başkanlarından telefon bekleyen Yılmaz Vural oldu. Filmde, belki de çalışmayı çok istediği kulübün başkanı tarafından arandığı ama Yılmaz Vural'ın o numarayı tanımadığı için açmamış olabileceği anlatılıyor. Ardından ‘Peki ya UpCall'u olsaydı?’ sorusu sorularak Yılmaz Vural'ın alternatif geleceği işleniyor.