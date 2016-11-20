Yine aynı adres, yine tombala! - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri dün tombala oynattığı için merkez Seyhan İlçesi Çakmak Caddesi’nde bir iş hanında bulunan ‘SS. Şans Oyunları Destek Hizmet Kooperatifi Seyhan Şubesi’ tabelası asılan işyerine baskın yapıp kumarhaneyi mühürledi.

Bugün ise kumarcılar tarafından mühür kırılıp aynı isimde tombala oynatılmaya başlandı. Bunu öğrenen polis ekipleri tombalacılara suç üstü operasyon düzenledi.

Yapılan baskında, 6 kişi hakkında 'kumar için yer ve imkan sağlama ile mühür fekki' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Tombala oynarken suçüstü yakalanan 96 kişiye de Kabahatler Kanunu uyarınca para cezası kesildi. Oyunda kullanılan tombala makinesi, kamera, yansı cihazı ve çekiliş kartlarına ise el konuldu.

Öte yandan dünki baskında gözaltına alınan ve bugün sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimi’ne getirilen 9 zanlıdan biri gazetecilere selam verip "Siz de mi buradaydınız" derken başka bir zanlı ise "Sonuna kadar devam" diyerek bu işi yapmaya devam edeceğini anlattı.

Umutcan İşledici