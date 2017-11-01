Yine hafriyat kamyonu yine facia - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre kaza, Cevizli Mahallesi Üsküdar Caddesi üzerinde yaşandı. Maltepe istikametine seyir halinde bulunan 34 HM 2011 plakalı hafriyat kamyonu seyir halindeyken, Çınar Caddesi girişindeki ışıklardan bisikleti ile karşıya geçmeye çalışan Yavuz K.’ya (55) altına aldı. Kamyonun altında kalan ve olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından aracın altından çıkartılan adam hayatını kaybetti.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Bisikleti ile yolun karşısına geçmeye çalışan Yavuz K’nin kamyonun altına girme anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Bisikleti ile ışıklara gelen Yavuz K. önce hareket etmek istiyor ancak kamyonun duraklaması üzerine kamyonun önünde doğru yöneliyor. Kamyondan kurtularak karşıya geçeceğini hesaplayan Yavuz K. kamyonun ölü noktasına geldiği sırada kamyonun tekrar hareket etmesi üzerine kamyonun altına giriyor.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Mustafa Esen