Yine kaçtı ama kurtulamadı!

Terör örgütü PYD/PKK’nın kırmızı bültenle aranan eski eş başkanı Salih Müslim, Çekya’nın başkenti Prag’da gözaltına alındı. Türkiye’nin Afrin operasyonu başlar başlamaz soluğu Avrupa’daki terör sevici dostlarının yanında alan Müslim yakalanmamak için son günlerde sık sık yer değiştiriyordu. Geçen hafta Brüksel’de bir toplantıya katılan Müslim, oradan konferans için Prag’a geçti. Müslim’in kaldığı oteli tespit eden Interpol, gece 02.35’te baskın düzenledi. Çek polisi tarafından gözaltına alınan terörist başı, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

HAKKINDA DÖRT DOSYA HAZIRLANDI

Ankara, iade için harekete geçti. Adalet Bakanlığı, Prag’da göndermek üzere dört dosya hazırladı. Müslim, 29 kişinin hayatını kaybettiği Ankara Merasim Sokak terör saldırısıyla ve 36 kişinin ölümüne sebep olan Ankara Güvenpark katliamıyla suçlanıyor. Müslim hakkında bu iki katliam haricinde 3 dava daha bulunuyor. Bu dosyalar kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Müslim’in uluslararası düzeyde aranması için Türkiye, Kasım 2016’da Interpol’e başvurarak kırmızı bülten çıkarılmasını talep etmişti.

KIRMIZI LİSTEDE YER ALIYORDU

Bakanlık, hazırlayacağı 4 dosyayı Prag Adalet Bakanlığına iletecek. Dosyaların bu hafta içerisinde Prag’a gönderilmesi bekleniyor. İade talebinin ve gerekli belgelerin ulaşmasının ardından hukuki sürecin başlayacağı bildirilirken, Çekya’nın iş birliği içinde hareket ettiği belirtiliyor. Bu arada Müslim iade edilmesi durumunda Ankara’da yargılanacak. Müslim, İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi’nde 4 milyon liralık ödülle kırmızı kategoride yer alıyordu.

Avrupa evi gibiydi

Zeytin Dalı Harekâtı başlar başlamaz bölgeden kaçan ve izini bir süre kaybettiren teröristbaşı PKK/YPD’nin eski eşbaşkanı Salih Müslim’in öncelikle PKK ve FETÖ dostu Almanya’ya gittiği öğrenildi. Almanya’da bir süre kalan ve Türk istihbaratının takibine takılan Müslim, buradan Belçika’ya geçti. Türk istihbaratı teröristbaşının peşini bırakmazken bu arada Salih Müslim’in çeşitli ülkelere girip çıktığı bilgisi edinildi. Yakalanma korkusu ile neredeyse bir yerde 1 hafta dahi kalmayan Salih Müslim daha önce de sırasıyla Almanya Belçika, İngiltere ve İsviçre’de görüldü. Gittiği ülkelerin parlamentolarında temaslarda bulunan Müslim geçen hafta Brüksel’de Avrupa Basın Konseyinin davetlisi oldu ve bir de konuşma yaptı. Son olarak Prag’daki dünyaca ünlü Marriot Otel’de görülen Müslim için Türk istihbaratı Prag emniyeti ile irtibata geçti. Türkiye’nin başvurusu üzerine Prag emniyet birimi, kırmızı bülten gereği terörist başını kaldığı otelde bir toplantı esnasında gözaltına aldı. Salih Müslim için Türkiye’nin de iade talebiyle anında Çekya makamlarına başvuruda bulunduğu da kaydedildi.

Türkiye Gazetesi