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Yine koca dehşeti: Çocuğunun gözü önünde öldürdü

Elazığ’da bir kişi, ayrı yaşadığı eşini 3 yaşındaki oğluyla buluşmaya geldiği yerde çocuğunun gözü önünde kurşun yağmuruna tutarak öldürdü.

Yine koca dehşeti: Çocuğunun gözü önünde öldürdü

18 Kasım 2016 17:01
Yine koca dehşeti: Çocuğunun gözü önünde öldürdü - Tıkla İzle

Olay, merkez Sanayi Mahallesi Levent Sokak’ta bir konfeksiyoncu dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir kocası Serkan (37) ve 3 yaşındaki oğlundan ayrı yaşayan 24 yaşındaki İlknur Y., çocuğunu görmek istedi. Ayrı yaşadığı eşinden habersiz çocuğunu görmek için eşinin yeğeniyle telefonla görüşen genç kadın, çocuğu evin yakınlarındaki konfeksiyona getirmesini istedi. Durumdan şüphelenen Serkan Y. ise, çocuğuyla çıkan yeğenini takip etti. Yeğeninin bir iş yerine girdiğini gören Serkan Y., peşinden girdiği iş yerinde ayrı yaşadığı eşi ile oğlunun buluştuğunu gördü. Kendisinden habersiz oğluyla buluşan eşine kızan Serkan Y., üzerindeki tabancayı çıkartarak ateş etmeye başladı. Şarjördeki mermiler bitene kadar ateş eden şahıs, daha sonra oğlunu alarak olay yerinden kaçtı. İş yerinde bulunanlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan genç kadın, kaldırıldığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Serkan Y.’yi kısa sürede olay yeri yakınında yakaladı. Gözaltına alınan cinayet şüphelisi koca, eşinin öldüğü hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Şüpheli kocanın cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Halil İbrahim Varlı 

Etiketler: elazığ, koca şiddeti


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