Yirmi7 ‘den Yepyeni Bir Single: Papatya

Müzik hayatını uzun yıllar Amerika’ da sürdüren Okan Şarlı; “Papatya, saf, masum bir sevgiyi ifade eder. Basit fakat mükemmel olabilmenin simgesi gibi. Üstelik anavatanı bizim topraklarımız. Bu duygular içinde hepimizi heyecanlandıran bir şarkı oldu. Umarım dinleyen herkesi de aynı şekilde etkiler” dedi.

Dünyanın en büyük sanat ve müzik festivali olarak adlandırılan “Burning Man”de konser veren ve ödül alan ilk Türk müzik grubu olan “27”, ismini de 27 yaşında hayatlarını kaybeden efsanevi rock yıldızları Jimi Hendrix, Jim Morrisson, Janis Joplin, Kurt Kobain ve diğerlerinin anısına 27 olarak aldı. Modern rock ile klasik Türk müziği ezgilerini birleştiren 27, “Papatya” şarkısına, Devrin Usta yönetmenliğinde Şile ve Ümraniye Film Platolarında rengarenk, bahar esintileri içeren enerjisi yüksek bir klip çekti.

“Papatya” grubun Türkiye’deki iddiasını ortaya koyan bir çalışma olarak dikkat çekiyor.