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Yirmi7 ‘den Yepyeni Bir Single: Papatya

“Muhtemelen Aşk” ile herkesin sevgisini kazanan Okan Şarlı solistliğinde ve öncülüğündeki “yirmi7”, yepyeni şarkısı 'Papatya' ile hayranları ile buluşuyor.

Yirmi7 den Yepyeni Bir Single: Papatya

23 Mayıs 2018 13:20

Müzik hayatını uzun yıllar Amerika’ da sürdüren Okan Şarlı; “Papatya, saf, masum bir sevgiyi ifade eder. Basit fakat mükemmel olabilmenin simgesi gibi. Üstelik anavatanı bizim topraklarımız. Bu duygular içinde hepimizi heyecanlandıran bir şarkı oldu. Umarım dinleyen herkesi de aynı şekilde etkiler” dedi.

Dünyanın en büyük sanat ve müzik festivali olarak adlandırılan “Burning Man”de konser veren ve ödül alan ilk Türk müzik grubu olan “27”, ismini de 27 yaşında hayatlarını kaybeden efsanevi rock yıldızları Jimi Hendrix, Jim Morrisson, Janis Joplin, Kurt Kobain ve diğerlerinin anısına 27 olarak aldı. Modern rock ile klasik Türk müziği ezgilerini birleştiren 27, “Papatya” şarkısına, Devrin Usta yönetmenliğinde Şile ve Ümraniye Film Platolarında rengarenk, bahar esintileri içeren enerjisi yüksek bir klip çekti.

  “Papatya” grubun Türkiye’deki iddiasını ortaya koyan bir çalışma olarak dikkat çekiyor.

 

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