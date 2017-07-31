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Yırtıcı kuşlara takip amaçlı halka takılıyor

Şanlıurfa Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi edilen yırtıcı kuşlara takip amaçlı halka takılıyor.

Yırtıcı kuşlara takip amaçlı halka takılıyor

31 Temmuz 2017 11:29

Şanlıurfa Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine yaralı, güçten düşmüş veya yavru olarak getirilen yırtıcı kuşlara, tedavi ve rehabilitasyon sürecinden sonra takip amaçlı halka takılıyor. Bu sayede yırtıcı kuşların nerede ve ne zaman halkalandığı, kaç yıl yaşadıkları, nereye göç ettikleri, üreme alanları, konaklamaları, göç zamanları ile ilgili geniş bir bilgiye ulaşılması amaçlanıyor. Çalışmalar kapsamında 2016 - 2017 yılları arasında aralarında kızıl şahin, şahin, kaya kartalı, kulaklı orman baykuşu, peçeli baykuş, kerkenez, yılan kartalı, atmaca, kara çaylak gibi hayvanların bulunduğu 65 yırtıcı kuş Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon merkezinde halkalanıp veriler kaydedildikten sonra doğaya salındı. Merkezde ayrıca 2 kızıl şahin ve bir yılan kartalına GPS vericisi takıldı. 

Etiketler: halka, yırtıcı kuşlar


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