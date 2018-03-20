YKS başvurusu ne zaman bitiyor? YKS geç başvuru tarihi son gün !

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için yaklaşık üç ay kaldı. Adaylar bir yandan çalışmalarını hızlandırırken bir yandan da başvuru işlemlerini tamamlamaya çalışıyor. Başvurular 21 Mart Çarşamba günü sona erecek. YKS oturumları olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) için gereken 50’şer lirayı 22 Mart akşamına kadar ödeyebilecek.

Adayların önce başvuru işlemlerini tamamlaması ardından da sınav ücretini bankalara veya ÖSYM’nin internet sayfasındaki e-İŞLEMLER’de yer alan ‘ÖDEMELER’ alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatırması gerekiyor. Başvuru tarihini kaçıranlar için geç başvuru günü 4 Nisan. Sınav ücretinin de aynı gün ödenmesi gerekiyor. Ancak geç başvurularda sınav ücreti farklı olacak. TYT, AYT, YDT sınav ücretleri 75’er TL olacak.

BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2018 yılında yapılacak olan ve binlerce lise öğrencisinin gireceği YKS sınavına başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini aşağıda belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklar.

* Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç )

* Türk Ekonomi Bankası'nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı

* Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

* Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)