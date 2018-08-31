YKS Ek tercih KLAVUZU| YKS EK tercihler kontenjan listesi| 2018 YKS ek tercihler ne ZAMAN?

YKS ek tercihler kontenjan listesi| 2018 YKS ek tercihler ne zaman? YKS Ek tercih KLAVUZU... YKS ek tercih kontenjanları... ÖSYM sonunda YKS tercih sonuçlarını açıkladı. Milyonlarca öğrenci istedikleri üniversitelere yerleşti. Bazı öğrenciler ise tercihlerde hayal kırıklığı yaşayarak şansını ek tercihlere bıraktı. Peki YKS ek tercihler ne zaman yapılacak? ÖSYM tarafından ek tercih klavuzu yayınlandı mı? YKS ek tercih kontenjanları açıklandı mı? işte detaylar...

EK YERLEŞTİRME NEDİR?

ÖSYM tarafından üniversite tercih sonuçlarına göre genel yerleştirme işlemlerinin sonunda boş kalan kontenjanlara ek yerleştirme yapılmaktadır. Yükseköğretim bölümlerine kayıt olunduktan sonra boş kalan kontenjanlar, üniversiteler tarafından ÖSYM’ye bildirilmektedir. Ancak merkezi yerleştirme kapsamında tercih yaptıktan sonra tercih sonuçlarıyla birlikte bir üniversiteye yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuru yapamazlar.

EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL DUYURULUYOR?

Yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecek.

ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3-7 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Üniversite kayıtları, bizzat üniversitenin ilgili departmanı ile yüz yüze ve internet üzerinden e-Devlet'ten yapılabiliyor. Öğrencilerin kazandığı üniversite eğer internetten e-Kayıt yapmayı destekliyorsa e-Devlet üzerinden kayıt alınabilecek.

e-Kayıt desteklemeyen üniversitelere kayıt yaptırmak isteyen adayların da direk üniversiteye giderek üniversitenin ilgili departmanıyla kayıt yaptırması gerekiyor.

Yerleştirildikleri üniversite programına 18 Ağustos'a kadar kayıt yaptıracak olan adaylar, merakla üniversite kayıt işlemleri için gerekli belgeleri araştırıyor. İşte üniversite kaydı için gerekli belgeler;

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri ÖSYS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.

Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.

ÜNİVERSİTE SONRASI KAYIT BELGELERİ BUNLAR OLACAK

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına öğrenci alınmasında, ÖSYM tarafından yapılan merkezî yerleştirme ile yükseköğretim kurumları tarafından yapılan özel yetenek sınavıyla seçme olmak üzere iki farklı yöntem kullanılır. Merkezî yerleştirme yöntemi aşağıda açıklanmıştır. Özel yetenek sınavı ile seçme yöntemi ise 6. maddede anlatılmaktadır.

Merkezî yerleştirmede adaylar yükseköğretim programlarına; YKS puanları, varsa ek puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM tarafından yerleştirileceklerdir. 2018 yılında, YKS sonuçlarına göre yapılacak merkezî yerleştirmede, 2018 yılı yerleştirme puanları ile 2018 yılı için hesaplanmış ek puanlar kullanılacaktır.

Tablo 3C, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki alanların devamı niteliğinde olduğu kabul edilen ve adayların ek puanla yerleştirilebilecekleri ön lisans programlarını göstermektedir.