YKS sınav giriş belgesi ve yerleri açıklandı! YKS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı...

Tüm Türkiye'nin beklediği üniversiteye geçiş sınavına sayılı günler kala heyecan doruklara çıktı. Sınav sisteminin değişmesiyle birlikte bu sene ilk kez YKS sınavına girecek öğrenciler gözünü sınav detaylarına çevirdi. Peki 2018 YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı? Bir an önce sınava gireceği yeri öğrenmek isteyenler ÖSYM'den gelecek açıklamayı beklerken, ÖSYM, 30 Haziran ve 1 Temmuz'da düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı giriş belgelerini "https://ais.osym.gov.tr/" adresinden erişime açtı. Öğrencilerin ve ailelerin beklediği YKS sınav giriş belgesi öğrenme sayfası ve detayları haberimizde...

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