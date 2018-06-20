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YKS sınav giriş belgesi ve yerleri açıklandı! YKS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı...

Bu yıl ÖSYM tarafından ilk kez düzenlenecek olan YKS yani Yükseköğretim Kurumları Sınavı giriş yerleri büyük merak konusu oldu. ÖSYM, 30 Haziran ve 1 Temmuz'da düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı giriş belgelerini "https://ais.osym.gov.tr/" adresinden erişime açtı. Öğrencilerin ve ailelerin beklediği YKS sınav giriş belgesi öğrenme sayfası ve detayları haberimizde...

YKS sınav giriş belgesi ve yerleri açıklandı! YKS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı...

20 Haziran 2018 14:20

Tüm Türkiye'nin beklediği üniversiteye geçiş sınavına sayılı günler kala heyecan doruklara çıktı. Sınav sisteminin değişmesiyle birlikte bu sene ilk kez YKS sınavına girecek öğrenciler gözünü sınav detaylarına çevirdi. Peki 2018 YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı? Bir an önce sınava gireceği yeri öğrenmek isteyenler ÖSYM'den gelecek açıklamayı beklerken, ÖSYM, 30 Haziran ve 1 Temmuz'da düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı giriş belgelerini "https://ais.osym.gov.tr/" adresinden erişime açtı. Öğrencilerin ve ailelerin beklediği YKS sınav giriş belgesi öğrenme sayfası ve detayları haberimizde...

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Etiketler: yks belgesi, yks sınavı yerleri, yks yerleri, YSK

 

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