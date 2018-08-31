YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 ÖSYM YKS tercih ve yerleştirme sonuçları açıklanma tarihi belli oldu mu?

Milyonlarca öğrenci YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe kilitlendi. Üniversite adayları, ÖSYM YKS üniversite tercih sonuçları bilgisini ne zaman açıklayacak? sorusunun yanıtını büyük merakla bekliyor. YKS tercih sonuçları, 14 Ağustos 2018 günü tamamlanan tercihlerin ardından adayların gündemindeki en önemli konu bu oldu. 2018 yılı itibariyle Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, binlerce kişinin merakla beklediği YKS tercih süreci ile ilgili detaylı bilgiler...

YKS TERCİH SÜRECİ

2018 - 2019 eğitim öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kala YKS tercihleri sona erdi. ÖSYM tarafından kabul edilen tercih işlemlerinin sonuçları ise 31 Ağustos https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden adaylara duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. YKS tercih işlemleri 7 Ağustos 2018 tarihinde başlamıştı, 14 Ağustos 2018 günü son buldu. Adaylar, yükseköğretim programları tercihlerini elektronik ortamda, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak yaptılar.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2018 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu üniversite adayları tarafından büyük merakla bekleniyor. Geçen yıl 26 Temmuz tarihinde sona eren tercih döneminin ardından sonuçlar, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden 8 Ağustos tarihinde erişime açılmıştı. ÖSYM, YKS tercih sonuçları için henüz tarih vermedi. Yine de bu çerçeveden ele alınırsa, bu yıl YKS tercih sonuçlarının 27 Ağustos Pazartesi günü ÖSYM tarafından açıklanması öngörülebilir.

TERCİH DÖNEMİ SONRASI ÜNİVERSİTE KAYITLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3-7 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunlu. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedecek. Elektronik kayıt yapan adayların üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapmaları gerekiyor.

GEREKLİ KAYIT BELGELERİ NELER?

- Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

- Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

- 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

- Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

- Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

TIP, ECZACILIK, HUKUK, MİMARLIK, MÜHENDİSLİK, DİŞ HEKİMLİĞİ PROGRAMLARININ KONTENJANLARI NE KADAR?

YKS tercih döneminde tıp, eczacılık, hukuk, mimarlık, mühendislik, diş hekimliği bölümlerine girmek isteyen öğrenciler bu bölümlerin kontenjanlarını merak ediyor. Belirtilen bölümler için kontenjan durumları şöyle; Tıp programlarının kontenjan toplamı 14657, eczacılık programlarının 3366, mimarlık programlarının 8796, diş hekimliği programlarının 6109, mühendislik programlarının 83002, hukuk programlarının ise kontenjan toplamı 16662’dir. ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr/TR,15240/2018-yuksekogretim-programlari-ve-kontenjanlarikilavuzu.html internet adresinde, merkezi yerleştirme yapılacak yükseköğretim lisans/ön lisans programlarının gösterildiği Tablo-3 ve Tablo 4’ün excel hali yer almaktadır. İstediğiniz yükseköğretim programlarının toplamı için bu tablolardan yararlanabilirsiniz.

TERCİH SÜRESİ UZATILABİLİR Mİ?

Tercih süresinin uzaması ile ilgili ÖSYM'den henüz resmi bir çaıklama yapılmadı. Dolayısıyla tercih süresinin uzatılmayacağı söylenebilir. ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar ve kılavuzda belirtilen kurallar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. ÖSYM sistemine yükseköğretim programları tercihlerini kaydeden adaylar da belirtilen süre içinde tercihlerinde değişiklik yapabilecektir.

TERCİHLERDE HANGİ PUAN KULLANILACAK?

YKS tercih seçimlerinde; 2018-Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı en az 150 olan adaylar, yerleştirmede kullanılacak Y-TYT ve varsa Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL puanlarına göre tercihte bulunacak. 2018-TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar ön lisans programlarını, 2018-Alan Yeterlilik Testi (AYT) veya Yabancı Dil Testi'nde (YDT) ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alanlar lisans programlarını tercih edebilecek.

YKS TERCİH SONRASI ÖNEMLİ BİLGİLER

YKS tercih döneminde dikkat edilmesi gereken diğer önemli bilgiler ise şu şekilde; 2018-YKS sonucu ile bir yükseköğretim programına merkezî yerleştirmeyle yerleşen (Ek Yerleştirme dâhil) veya özel yetenek sınavıyla bir yükseköğretim programına kayıt olan adayların, 2019-YKS'ye girdikleri takdirde, OBP'lerinin çarpılacağı katsayı/katsayılar yarıya düşürülecek. Merkezi yerleştirme ile bir programa yerleşenlere ek yerleştirmede tercih hakkı verilmeyecek ve özel yetenek sınavıyla kayıt hakkı kazananlar ek yerleştirmede tercih yapabilecek. Merkezî yerleştirme ile bir yükseköğretim programına yerleşenler de isterlerse özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvuruda bulunabilecek.