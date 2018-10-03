Yoğun bakımdaki Söğüt hayatını kaybetti

Geçtiğimiz günlerde Bulanık-Malazgirt karayolunun 13. kilometresinde meydana gelen kazada. 35 AH 3813 plakalı otomobil şoförünün direksiyon hâkimiyetini kaybedilmesi sonucu araç takla atmış, aracın içinde bulunan Taner Söğüt, Zeynep Söğüt (34), Aydın Söğüt (38), A.S. (4), S.Y.S. (11) ile O.S. (6) yaralanmış ve ambulanslarla Bulanık Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Yaralılardan durumu ağır olan Zeynep Söğüt tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Bir diğer ağır yaralı olan ve yoğum bakıma alınan Taner Söğüt bu akşam saatlerinde bağlı olduğu yaşam ünitesinde hayata tutunamayarak vefat etti.

Kazada ölen eşi Zeynep Söğüt ile aynı kaderi yaşayan Taner Söğüt'ün bu akşam saatlerinde vefat haberini alan Malazgirt halkı ve 16. Malazgirt Şube Şefliğindeki mesai arkadaşları büyük üzüntü yaşadılar. Malazgirt halkı tarafından çok sevilen Taner Söğüt'ün defin işlerinin başladığı ifade edildi.

Veysel Eşin