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Yoğun ilgi gören 'İndirim Vapuru' hizmet vermeye devam ediyor

Türkiye'nin yüzen mağazası 'İndirim Vapuru', İstanbul Kartal İskelesi'nde özel indirimlerle hizmet vermeye devam ediyor.

Yoğun ilgi gören İndirim Vapuru hizmet vermeye devam ediyor

04 Şubat 2017 16:45

Ünlü İtalyan giyim firması Versace 1969, piyasadaki ekonomik şartlardan dolayı ürünlerini kampanyayla çok uygun fiyata 'İndirim Vapuru'nda' satışa sunmaya başladı. Dolar ve avronun neredeyse her geçen gün yükselişe geçtiği günümüz piyasalarında,durgunluk yaşanırken, alışveriş yapmak bir lüks halini aldı. Ekonomik krizde alışveriş yaparken kaliteyi ucuza almak isteyen marka meraklılarını bir araya getiren indirim günleri, Şubat ayı boyunca Kartal İskelesi’ndeki yüzen vapurda devam edecek.

Bayan kışlık botlar 50 TL’den başlayan fiyatlarla, normal fiyatı 1200 TL olan bayan kabanlar ise 150- 180 TL aralığında satılıyor. Erkek deri ceketlerin fiyatı ise 1400 TL’den 399 TL’ye düşerek, şık giyimde öncü olan marka tutkunlarına büyük bir fırsat sağlanıyor. Erkek ayakkabılar ve spor ayakkabılar ise sadece 60 TL olarak her cebe uygun hale getirildi. Çanta, ayakkabı, mont, elbise gibi birçok kaliteli ürünü en uygun fiyata alabilecek olan alışveriş severler için kaçırılmaz fırsat. Yüzen vapur mağazası, bir ay süreyle İstanbullu alışveriş severlerin yüzünü güldürecek. İndirimli Versace ürünlerinden faydalanmak isteyen bütün alışveriş tutkunları için en düşük fiyatlar, İtalyan kalitesiyle sunuyor.

''Fiyatlar piyasa standartlarının altında''
Yüzen vapurun Operasyon Sorumlusu Kadir Akyüz, ''İndirim Vapuru'nda genelde bayan-erkek giyim ürünlerinin satışa sunuyoruz. Öncelikle Kartal ilçesinden başladık. Kartal'dan sonra 1 aylık turneler düzleyerek İstanbul'da ve Türkiye'nin birçok yerinde bulunmaya çalışacağız. Giyim üzerine aklınıza gelebilecek ürünler mevcut. Fiyatlar piyasa standartlarının altında. Outlet olmasına dikkat ediyoruz. Genelde sezon ürünleri. Kış sezonu için ihtiyaç olan ürünleri burada bulabilirsiniz. Outletten daha ucuz ve daha kaliteli. İlgi yoğun ve ilgiden memnunuz. Bir ay burada kalacağız. Bir aydan sonra İstanbul geneli ve Türkiye genelinde hizmete devam edeceğiz'' dedi.
 

Etiketler: İndirim Vapuru


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