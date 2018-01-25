Yoğun kar, Samsun-Ankara yolunu trafiğe kapattı

Samsun’da kar yağışı dün geceden bu yana etkili olmaya başladı. Saat 08.00’den sonra etkisini iyice artıran kar yağışı, özellikle şehrin üst kesimlerimde hayatı olumsuz etkiledi. Samsun-Ankara yolu Çakallı mevkisinde araçlar yolda gitmekte zorluk çekerken, bazı tır ve araçlar da yoldan çıktı. Yolun karla kapla olması nedeniyle hareket edemeyen araçlar, uzun kuyruklar oluşturarak yolun açılmasını bekledi.

Yolda kalan şoförler, Giresun’dan Samsun istikametine kadar kar yağışı olmasına rağmen, Samsun-Ankara yolunun aşırı kar yağışından dolayı tıkandığını söylediler. Kar nedeniyle yolda kalan bazı sürücüler araçlarında beklemeyi tercih ederken bazı sürücüler ise araçlarından dışarı çıkarak sosyal medya hesaplarından yaptıkları canlı yayınlar ile kar yağışı hakkında diğer sürücülere bilgi verdiler. Tıkanan ve kilometrelerce araç kuyruğu oluşan yol, yolda kalan araçların kenara çekilmesiyle trafiğe açıldı.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre kar yağışı yarın da etkili olacak.

Erdi Demür-Şahin Binici

