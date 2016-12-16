Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Yoğun kar yağışında yaban hayvanları unutulmadı

Yoğun kar yağışında yaban hayvanları unutulmadı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde kar yağışının etkili olmaya başlaması ile birlikte kar altında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için kış yemlemesi yapılıyor.


16 Aralık 2016 17:30

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bilecik Şube Müdürlüğü'ne bağlı Bozüyük Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) Şefliği ekipleri ve yemleme çalışmalarına destek olmaya çalışan avcılar ile beraber kar yağışının yaban hayatı olumsuz etkilediği alanlarda yemleme çalışmaları yapılıyor.

Daha önce belirlenen yemleme noktalarına 450 kilogram besi yemi (buğday-mısır) ile 100 kilogram saman ve 50 kilogram yemek artığı ve ekmek bırakıldığı kaydedildi. Yemleme çalışmaları ile kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarına destek olunmaya çalışılıyor. Yaban hayatına desteklemek için yapılan kış yemleme çalışmasının Bozüyük ile birlikte kar yağışının etkili olduğu Pazaryeri ve Söğüt ilçelerinde de devam edeceği belirtildi. Ayrıca yaban hayvanlarını avlamak için yemleme yapılan alanlara gelebilecek kötü niyetli avcıları engellemek amacıyla, av koruma-denetim faaliyetlerinin de yoğun olarak devam edeceği ifade edildi. 

İsmet Cep

Etiketler: bilecik, kar yağışı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 1°C

  • İzmir

    İzmir 8°C

  • Bursa

    Bursa 4°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç