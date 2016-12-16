Doğa Koruma ve Milli Parklar Bilecik Şube Müdürlüğü'ne bağlı Bozüyük Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) Şefliği ekipleri ve yemleme çalışmalarına destek olmaya çalışan avcılar ile beraber kar yağışının yaban hayatı olumsuz etkilediği alanlarda yemleme çalışmaları yapılıyor.

Daha önce belirlenen yemleme noktalarına 450 kilogram besi yemi (buğday-mısır) ile 100 kilogram saman ve 50 kilogram yemek artığı ve ekmek bırakıldığı kaydedildi. Yemleme çalışmaları ile kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarına destek olunmaya çalışılıyor. Yaban hayatına desteklemek için yapılan kış yemleme çalışmasının Bozüyük ile birlikte kar yağışının etkili olduğu Pazaryeri ve Söğüt ilçelerinde de devam edeceği belirtildi. Ayrıca yaban hayvanlarını avlamak için yemleme yapılan alanlara gelebilecek kötü niyetli avcıları engellemek amacıyla, av koruma-denetim faaliyetlerinin de yoğun olarak devam edeceği ifade edildi.

İsmet Cep