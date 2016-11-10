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Yoğun yağmura rağmen 'Zakkum' dinlediler

'Dile Kolay Kalbe Değil', 'Acıta Acıta', 'Anason' gibi şarkılara imza atan Yusuf Demirkol, Emre Yılmaztürk, Eren Parlakgümüş ve Cem Senyücel’den oluşan ünlü müzik grubu Zakkum, İzmir'in Bergama ilçesinde konser verdi.


10 Kasım 2016 17:18

Zakkum hayranları, yoğun sağanak yağışa rağmen meydanları doldurarak şarkılara eşlik etti.
Ünlü müzik grubu Zakkum, Bergama ilçesinde bir konser verdi. 'Dile Kolay Kalbe Değil', 'Acıta Acıta', 'Anason' gibi şarkılara imza atan grup üyeleri, repertuvarındaki şarkıları hayranları için seslendirdi. Zakkum hayranları, yoğun yağmura rağmen konser meydanını boş bırakmayarak söylenen şarkılara hep birlikte eşlik etti. Sahnede yaklaşık iki saat kalan Zakkum grubu, performansıyla dikkat çekti. Grup, konser sonunda alkışlarla uğurlanırken, Zakkum grubunun solisti, gitaristi ve bestecisi Yusuf Demirkol, Bergama’da ilk kez bir konser verdiklerini belirterek, aşıra yağmura rağmen kendilerini yalnız bırakmayan tüm vatandaşlara teşekkür etti.
Grubun bateristi Cem Senyücel de şöyle konuştu:

"2016 yılı başında beşinci stüdyo albümüz Bir Gece Yarısı'nı çıkardık. Yeni albümümüzün de sevenlerimiz tarafından beğenildiğini düşünüyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Turnelere devam ediyoruz, bugün de Bergama’dayız ve çok heyecanlıyız 

Sertan Ergit
İZMİR


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