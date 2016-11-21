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YÖK 19 üniversite için rektör arıyor

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), 19 üniversite için rektörlük aday adaylığı başvurusuna bugünden itibaren 28 Kasım 2016 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na başvuruda bulunulabileceğini bildirdi.

YÖK 19 üniversite için rektör arıyor

21 Kasım 2016 12:06

YÖK'ten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "18 Haziran 2008 tarihli ve 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 13. maddesinin (a) fıkrası hükümlerine göre “Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi” “ Ardahan Üniversitesi” “Artvin Çoruh Üniversitesi” “Bartın Üniversitesi” “Batman Üniversitesi” “Bitlis Eren Üniversitesi” “Çankırı Karatekin Üniversitesi” “Gümüşhane Üniversitesi” “Hakkari Üniversitesi” “Iğdır Üniversitesi” “İzmir Bakırçay Üniversitesi” “İzmir Demokrasi Üniversitesi” “Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi” “Kırklareli Üniversitesi” “ Kilis 7 Aralık Üniversitesi” “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi” “Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi” “Siirt Üniversitesi” ve “ Yalova Üniversitesi” ne rektör ataması yapılacaktır. İlgilenenler 21 Kasım 2016 tarihinden 28 Kasım 2016 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na başvuruda bulunabilirler" denildi.

Açıklamada, rektör ataması için aday adayı başvurusunda bulunacak kişilerde aranacak şartlar şöyle sıralandı:
"Profesör” olarak en az üç yıl görev yapmış olması, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nu hükümlerine göre devlet memuru olarak istihdam edilebilmek için engel bir halin bulunmaması, rektör olarak atama işleminin ikmal edildiği tarih itibarıyla 67 yaşını tamamlamamış olması, şartları aranacaktır. Rektörlük için aday adayı başvurusunda bulunmak isteyen öğretim üyelerinin, üçüncü fıkrada belirtilen şartları taşıması halinde, herhangi bir Devlet veya Vakıf üniversitelerinde kadrolu veya sözleşmeli olarak görev yapmaları şart değildir. Başvuru dilekçesi ile birlikte ekte sunulan formata uygun olarak aday adayının akademik özgeçmişi ve yayın listesi yer almalıdır. Başvuruda kullanılacak "Rektör Adayı Bilgi Formu" ekte yer almaktadır."

Başvurular bizzat veya posta ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına yapılabileceği gibi, “rektoraday@yok.gov.tr” adresine elektronik posta yoluyla da yapılabileceği ifade edildi.

Pelin Üzek
 

Etiketler: rektör, yök


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