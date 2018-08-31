YÖK Atlas tavan ve taban puanları 2018 | YÖK YKS tercih motoru sıralama PUAN listesi (YÖK SIRALAMA 2018) Binlerce öğrenci tercih için en büyük yardımcı YÖK ATLAS'ı kullanıyor. Peki YÖK ATlas 2018 tercih sıralaması... YÖK ATLAS puan listesine nereden ulaşabiliriz? İşte detaylar...

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor.

Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.

Lisans programlarına yerleşenlerin puanları, başarı sıraları, YGS/LYS netleri, geldikleri liseler, geldikleri bölgeler; programda görevli öğretim üyeleri, yabancı uyruklu öğrenciler, Erasmus trafiği ve benzeri pek çok detaya ise aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Üniversite hayali ile uzun süre sınava hazırlanan öğrenciler 30 Haziran-01 Temmuz'da YKS'ye katıldı. YKS'nin merakla beklenen sonuçları ise yarın açıklanacak. 30 Haziran - 01 Temmuz'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılan öğrencilerin merakla beklediği yazılı sınav sonuçları bugün açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih işlemleri başlayadı. YKS ve diğer oturumlar olan AYT, TYT sınavları yarın açıklanması bekleniyor. YKS sınav sonuçları için heyecan dorukta. 30 Haziran ve 1 Temmuz'daki zorlu Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT), ve Yabancı Dil Testi'nin (YDT) oturumlarına katılan yüz binlerce öğrenci, bu yıl ilk kez düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları sorgulanmaya devam ediliyor.

2 milyonu aşkın öğrencinin uzun bir süre hazırlanarak heyecanla beklediği bu önemli sınav geride kaldı. Üniversite hayalleri kuran öğrencilerin şimdi ise gözü kulağı ÖSYM’den yapılacak olan açıklamaya çevrildi. YKS TYT AYT sonuçları açıklandı mı’ cevabı en çok araştırılan konuların başında yer alırken beklenen açıklama geldi. 1 Temmuz tarihlerinde ilk kez gerçekleştirilen YKS sonuçları için ÖSYM duyuru yaptı.

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TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YKS sonuçlarının açıklanması ardından tercih listeleri 7-14 Ağustos tarihleri arasında oluşturacak. ÖSYM tarafından tercih süreci başladığında, 2018 yılı tercih kılavuzu da yayınlanacak. Adaylar tercih kılavuzunu inceleyerek yükseköğretim programları arasında tercihlerini yapacaklar. Tercih listeleri oluşturulduktan sonra adaylar, puanlarına ve tercih sıralamalarına göre yükseköğretim programlarına yerleştirilecek. İlk tercih işlemi sonucunda boş kalan kontenjanlar için adaylar, ikinci defa tercih işlemi yapabilecek.

YKS tercihi yapacak olan adaylar, tercih listesine en fazla 24 program ekleyebilecek. ÖSYM tarafından tanınan 24 tercih hakkının kullanılma zorunluluğu bulunmuyor. Adaylar hedefleri doğrultusunda tercih listesini oluşturup, istenilen sayıda yükseköğretim programını listesine ekleyebilir. Tercih listesi oluşturulurken en fazla istenilen programın ilk sıraya yazılması gerekir.

YKS başvuruları internetten yapılacak

2018-Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı en az 150 olan adaylar, yerleştirmede kullanılacak Y-TYT ve varsa Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL puanlarını da göz önünde tutarak kılavuzdaki açıklamalara göre tercih bildirimini internetten bireysel olarak yapacak.

2018-2019 eğitim-öğretim yılı için yükseköğretim programlarına yapılacak merkezi yerleştirme işlemine girecek adaylar, 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'ndan faydalanarak tercih bildiriminde bulunacak.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Sonuçların açıklanmasının hemen ardından tercih dönemi için süreç başlamış olacak. Tercihler, 7-14 Ağustos tarihlerinde yine Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden alınacak. Tercih bildirim işlemi tamamladıktan sonra ‘Tercih Süresi’ içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerde değişiklik yapılabilecek. Tercih işlemi tamamladıktan sonra ‘Tercih Süresi’ içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerinin mutlaka kontrol edilmesi ve yazıcıdan tercih listesinin dökümünün alınması gerekiyor.

Tercih yapabilmek için YKS’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi’nden (TYT) en az 150 puan almak koşuluyla, bir lisans programını tercih edebilmek için programın puan türünde en az 180 puan almış olmak gerekiyor. Meslek yüksekokullarında bir program tercih edebilmek içinse TYT puanının en az 150 ve üzeri olması lazım.

YKS istatistikleri açıklandı: 8 aday 500 puan aldı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren adaylardan, Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT), sözel, sayısal ve eşit ağırlık puan türlerinde birer, dilde ise 5 aday 500 puan aldı.

ÖSYM tarafından yayımlanan 2018-YKS Sonuçları Ön Değerlendirme Raporu'na göre, TYT'ye başvuran 2 milyon 381 bin 412 adaydan, 2 milyon 260 bin 273'ünün sınavı geçerli sayıldı.

Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) başvuran 2 milyon 19 bin 564 adaydan 1 milyon 877 bin 568'inin sınavı, Yabancı Dil Testi'ne (YDT) başvuran 131 bin 423 adaydan da 109 bin 593'ünün sınavı geçerli kabul edildi.

TYT'ye giren adayların yüzde 83,06'sı AYT'ye, yüzde 4,85'i ise YDT oturumlarına katıldı.

