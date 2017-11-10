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YÖK Başkanı Saraç'tan öğrencilere mektup

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın gönderdiği tebrik mektuplarını üniversiteye dereceyle giren öğrencilere verdi.

YÖK Başkanı Saraçtan öğrencilere mektup

10 Kasım 2017 12:04

Van YYÜ'de 2017-2018 döneminde merkezi yerleştirme puanıyla üniversiteye birincilikle giren öğrencilere belgelerinin verilmesi için tören düzenlendi. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç tarafından gönderilen ve üzerinde “Güçlü ve güvenli bir ülke konumu hedefleyen Türkiye’nin geleceği sizlerin elinde olacaktır. Sizler yeni beyin gücü ile Türkiye’nin kalkınma odağısınız. Ülkemiz ve milletimiz için vatanperver duygularla çok çalışmalısınız. 2023 hedeflerimize sizlerle ulaşacağız. İnancınız, çalışma ve yücelme azminizin sonsuz olmasını dilerim. Sizi ve ailenizi başarınız dolayısı ile tebrik eder, sevgi ile selamlarım” yazılı olan ıslak imzalı tebrik mektupları, Rektör Prof. Dr. Peyami Battal tarafından öğrencilere verildi.

Senato Salonunda düzenlenen törende, öğrencilere Van YYÜ'yü tercih ettikleri teşekkür eden Rektör Battal, onlarla fotoğraf çektirdi. Senato üyelerinin de hazır bulunduğu tören, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. 

 

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