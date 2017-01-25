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Yok böyle muhabbet

Kayseri’de Aylan ailesinin beslediği 3 aylık muhabbet kuşu Şımarık, ailenin bir ferdi gibi oldu. 45 yaşındaki baba Zülfikar Aylan’ın çektiği ve sosyal medyaya yüklediği ‘Ekmek Arası Kuş’ videosu da büyük beğeni topladı.

Yok böyle muhabbet

25 Ocak 2017 10:33
Yok böyle muhabbet - Tıkla İzle

Şımarık’ı 15 günlük yavruyken aldığını ve beslemeye başladıklarını anlatan 45 yaşındaki iki çocuk babası Zülfikar Aylan, “Şımarık şu anda 3 aylık. Aslında binadakiler ve yakınlarımdan kimisi Şımarık, kimisi Cici Kuş, kimisi de Paşa diye çağırıyor” dedi. Şımarık’ı yavruyken beslemeye başladığını ve sürekli konuşarak alıştırdıklarını söyleyen Zülfikar Aylan, “Şımarık, kafesinde hiç durmaz. Elimizde, omzumuzda, başımızda kimi zaman da ekmeğimizin arasında durur. Bizi hiç rahat bırakmaz, sosyal paylaşım hesabıma da Şımarık’ı ekmeğimin arasına koyup oynadığım bir videoyu takipçilerimle paylaştım” diye konuştu.

Şımarık’ın en çok sarı-kırmızı renkteki topu ile oynamayı sevdiğinin altını çizen Zülfikar Aylan, “İki tane kızım var. Şımarık da benim üçüncü yavrum gibi. Topla oynamayı çok seviyor. Bu nedenle biz de kendisiyle sürekli top oynuyoruz. Bu bizim de hoşumuza gidiyor. Günümüzün büyük bir bölümü Şımarık ile uğraşarak geçiyor. Kardeşlerim ve komşularım Şımarık’a hayran kalıyor. ‘Keşke bizim olsa’ diyenler ve para teklif edenler oldu ama biz onu paha biçilmez olduğu için kimseye vermedik” ifadesinde bulundu.

Anne Elmas Aylan ise kuşları çok sevdiğini ve Şımarık’a çocuklarından biri gibi baktığını belirterek, “Beraber iş görüyoruz, beraber oturuyoruz. Kızlarımı okula gönderince bana arkadaşlık ediyor. Vaktimin büyük bir bölümünü Şımarık ile geçiriyorum” diye konuştu.

Evin küçük kızı 17 yaşındaki Rabia ise sürekli Şımarık ile konuştuğunu ve onunla ilgilendiğini söyleyerek, “Daha yavru iken onu beslemeye başladık ve bize alıştı. Sürekli onunla oyun oynuyoruz. Ders yaparken bizi rahat bırakmıyor. Daha çok Şımarık ile zamanımızı geçiriyoruz ve kendisini çok seviyoruz” dedi. 

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Etiketler: muhabbet


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