'Yok diye dövmeye kalkan var'

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden günlük kesilen binlerce küçükbaş hayvanın sakatatları çiğ olarak Adana’ya getiriliyor. Şırdan dolmasına artan talebi şırdancılar karşılayamaz hale geldi.

Akşam saatlerinden sabahın ilk ışıklarına kadar şırdancılarda yemek yeme kültürü ve sektördeki yoğun hareketlilikten dolayı gelen günlük 25 bin şırdan ise Adana’ya yetmiyor.

Başka şehirlerden Adana’ya çiğ şırdan getirilmesine rağmen, zaman zaman kesimlerin azalması nedeniyle talebi karşılamakta sıkıntı yaşanıyor. Tanesi 7 TL’den günde en az bin 200 şırdan sattığını söyleyen şırdancı Emin Kertiş, şehir dışından gelen taleplere ise cevap veremediklerini söyledi.

“ŞIRDAN YOK DİYE BENİ DÖVMEYE KALKAN VAR”

Talebin çok yoğun olduğunu ve talebi karşılamakta zorlandıklarını belirten Emin Kertiş, “Şehir dışından gelen çok fazla kişi var. Günlük bin 200 şırdan satıyorum. Adanalılar da ortalama 25-30 bin şırdan tüketiyor. Şu anda biz de bir arayış içerisindeyiz. Sıkıntı yaşıyoruz. Hükümetimiz canlı besilerin geleceğini söylüyor. İnşallah onlar da gelirse ortalık bollaşırsa şırdanlar da bollanır. Şırdan yok dediğim zaman beni dövmeye kalkan var” diye konuştu.

Şırdanın hazırlanma ve pişme sürecinin zahmetli olduğunu belirten Kertiş, şunları kaydetti:

“Şırdanın görüntüsünün farklı olmasından dolayı biraz yadırgıyorlar ama tadına bakınca herkes beğeniyor. Şırdan içerine pirinç, iç yağı, kimyon ve pul biber koyularak hazırlanır ve pişme süresi hazırlanması toplam 8-9 saattir.”

“ŞIRDANI GECE YEMEK DAHA ZEVKLİ”

Hülya Bay isimli bir vatandaş gece 12’de şırdan yemeye geldiğini ve şırdan yemeden uyuyamadığını söyledi.

Samet Can Temel ise, “Gece 24’ten sonra arkadaşla geliyoruz. Yemeden uyuyamıyoruz. Tadı çok güzel. Adanalılara şırdan yetmiyor. Başka şehirdeki insanlar da yese olur ama bize zaten yetmiyor” ifadelerini kullandı.

Büşra Sökmen isimli bir vatandaş da şırdanın gece yendiği zaman zevkli olduğunu ifade ederek, “Antrenman sonrası daha iyi oluyor. Başka şehirlerde yaşayanlara tavsiye ederim” diye konuştu.

Diğer şırdan yiyen vatandaşlar ise şırdan için “Adana’ya özgü güzel bir lezzet” yorumunu yaptı.

ŞIRDAN NEDİR?

Şırdan, koyunun 4 midesinden biridir. Temizlenip içine baharatlı pirinç doldurulup dikilip pişirilmesiyle hazırlanır. Şekil olarak biraz sıra dışıdır. Yenirken üzerine tuzlu kimyon ve pul biber serpilir. Adana’nın yöresel nitelikteki yiyeceğidir. Şırdan olarak anılsa da asıl adı "şırdan dolması"dır.

Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay