YÖK 'İslam Ülkeleri Rektörleri Forumu' düzenleyecek

YÖK tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın himayelerinde, İslam dünyasında yükseköğretim sistemleri ve üniversiteler arasındaki işbirliklerinin geliştirilmesi amacıyla, “İslam Dünyasının Yükseköğretim Alanını Oluşturmak” temalı “İslam Ülkeleri Rektörleri Forumu” düzenlenecek.

Konferansın ilk günkü açılış oturumu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak. Külliyedeki açılış oturumunun ardından konferans panelleri ve toplantılar Bilkent Otel ve Konferans Merkezinde devam edecek.

İslam coğrafyasında yer alan 30’un üstünde ülkeden 120 üniversite rektörü ile Türkiye’deki devlet ve vakıf üniversiteleri rektörlerinin katılımıyla 26 - 27 Temmuz 2017 tarihlerinde düzenlenecek olan toplantıda, Bologna sürecinden kopmadan İslam ülkeleri arasında yeni bir yükseköğretim alanının oluşturulması kapsamında işbirliklerinin kurumsal anlamda başlaması, güçlü bir network oluşturulması ve araştırma alanı kurulması hedefleniyor.

"BOLOGNA SÜRECİNDEN KOPMADAN İSLAM ÜLKELERİ ARASINDA YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM ALANIN OLUŞTURULMASINI HEDEFLİYORUZ"

YÖK Başkanı M.A. Yekta Saraç düzenlenecek konferansa ilişkin yaptığı açıklamada, “İslam Dünyasında yükseköğretim sistemleri ve üniversiteler arasındaki işbirliklerinin geliştirilmesi amacıyla 26 - 27 Temmuz 2017 tarihlerinde YÖK tarafından İslam Ülkeleri Rektörleri Forumu Ankara’da düzenlenecek. Forum’un teması İslam Dünyasının Yükseköğretim Alanını Oluşturmak. İslam dünyasında yükseköğretimin geleceği açısından büyük önem taşıyan bu Foruma, İslam dünyasında önemli yeri olan ülkelerin bakanlıkları ile İslam ülkeleri üniversitelerinin rektörlerini de davet ettik" ifadelerini kullandı.

Saraç, açıklamasında şunları kaydetti:

"İslam coğrafyasında yer alan 30’un üstünde ülkeden 120 üniversite rektörü ile ülkemizdeki devlet ve vakıf üniversiteleri rektörlerinin katılımıyla düzenlenecek olan toplantıda, Bologna sürecinden kopmadan İslam ülkeleri arasında yeni bir yükseköğretim alanın oluşturulmasını hedefliyoruz. Bu kapsamda toplantımız bir konferans düzeninde değil forum düzeninde gerçekleştirilecektir. Yani standart bildiriler yer almayacak, etkileşimli tartışma ortamları yöntemi ile gerçekleştirilecek. Forum’un açılış oturumu, Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ın teşrifleri ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek. Açılış oturumunu takiben forum etkileşimli panel düzeni ile devam edecektir. Forum’daki temalarımız ise yükseköğretim sistemi ortak mezun yeterlilik ve kalite güvencesi süreçleri, yeterliliklerin tanınması, ortak kredi sistemi ile hareketlilik ve değişim sistemleri, her düzeyde ortak diploma programlarının oluşturulması süreçleri olacak. Bologna sürecindeki ülkemizin performansı bu girişim için önemli bir tecrübe sunmakta."

"FORUM’UN İKİNCİ GÜNÜNÜN SONUNDA ORTAK BİR BİLDİRİ YAYINLANMASINI PLANLAMAKTAYIZ"

Forum’un ikinci gününün sonunda ortak bir bildiri yayınlanmasını planladıklarını bildiren Saraç, "Yeni YÖK olarak, her bir İslam ülkesinin yükseköğretim sistemi ortak mezun yeterlilikler sistemi, ortak kalite güvencesi süreçleri, yeterliliklerin tanınması, ortak kredi sistemi, bilgiyi paylaşacak öğrenci ve araştırmacı hareketlilik ve değişim sistemleri, her düzeyde ortak eğitim programları ile coğrafyamızın diğer üniversiteleri ile güçlü bağlar kurması gerektiğini düşünüyoruz. Kurulacak bu güçlü bağların oluşturacağı ağ, küresel yükseköğretim sisteminde de İslam ülkelerinin bilim hayatlarının istiklalini de sağlayacaktır. Bu büyük girişim için İslam dünyasındaki en uygun potansiyel ülkemizde bulunmaktadır. Avrupa yükseköğretim alanının bir parçası olarak İslam ülkelerinde ortak bir yükseköğretim sisteminin oluşmasını sağlamak ülkemiz için önemlidir" açıklamasında bulundu.

Pelin Üzek