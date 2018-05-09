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YÖK Kanun Tasarısı TBMM'de kabul edildi

Yüksek Öğretim Kurulu Değişiklik Tasarısı TBMM'de kabul edildi.

YÖK Kanun Tasarısı TBMMde kabul edildi

09 Mayıs 2018 00:36

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Kanunu ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM'de kabul edildi.


Tasarıyla, Gaziantep Bilim ve Teknoloji, Konya Teknik, Kütahya Sağlık, Malatya Turgut Özal, İstanbul Üniversitesi (Cerrahpaşa), Ankara Hacı Bayram Veli, Sakarya Uygulamalı Bilimler, Samsun, Tarsus, Trabzon, Kayseri, Kahramanmaraş Sütçü İmam, Kahramanmaraş İstiklal, İzmir Tınaztepe, İstanbul Atlas, Afyonkarahisar sağlık Bilimleri, Eskişehir Teknik, Isparta Uygulamalı Bilimler, Semerkand Bilim ve Medeniyet, Ankara Medipol Üniversiteleri kurulacak ve bu üniversitelere kadrolar atanacak.
Bazı üniversitelerin isimleri bulundukları illerle birlikte anılacak.  

 

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