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YÖK Mezun Belgesi Sorgulama nasıl yapılır?

Diploma sahteciliğini engellemek amacıyla üzerinde çalışılan Diploma Sorgulama Sistemi nedir? DSS'ne nasıl giriş yapılır? E- devlet üzerinde giriş yapılabilir mi?Yaklaşık 8 milyon kişinin mezun olduğu diploma sorgulama sistemine ve ayrıntılarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

YÖK Mezun Belgesi Sorgulama nasıl yapılır?

15 Şubat 2017 11:00

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) sahte diplomaları ortaya çıkarmak amacıyla gerçekleştirdiği Diploma Sorgulama Sistemi'ne nasıl ulaşılır? nasıl giriş yapılır? Haberimizden öğrenebilirsiniz...

YÖK tarafından, 25 Kasım 2015'de e-devlet kapısı üzerinden hizmete sunulan “Yükseköğretim Mezun Sorgulama ve Doğrulama Sistemi” yükseköğretim kurumlarından mezun olan öğrencilere ait verilerin toplandığı bir veri tabanı olarak hizmet sunuyor. Üniversiteler, mezun olan öğrencilerinin diplomalarında yazılı olan tüm bilgilerini sisteme giriyor. YÖK, sistemi kuran, ana sağlayıcı, koordinatör durumunda bulunuyor.
2005 ve sonrasında mezun olanların yüzde 100’e yakını sisteme kaydedildi. 2005 ve sonrası mezun sayısı 6 milyon 779 bin 757 oldu. 2005 yılı öncesi mezun sayısı ise 1 milyon 200 bine ulaştı.

T.C kimlik numarasının üniversitelerde 2003-2004 yıllarında sistemde kullanılmaya başlandığından geçmişe yönelik mezun bilgilerinin toplanmasında zorluklar yaşanıyor. Buna rağmen sisteme girilen en eski mezuniyet yılı ise 1963 olarak görünüyor.

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Sistem nasıl çalışıyor?

Yükseköğretim kurumlarından mezun olan öğrenciler, mezuniyet bilgilerine e-devlet kapısı üzerinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı altındaki bölümde yer alan "Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama" seçeneği ile erişebiliyor. Üniversiteler, mezun olan öğrencilerinin diplomalarında yazılı olan tüm bilgilerini sisteme giriyor.

E-devlet kapısından T.C kimlik numarası ve şifresi ile giriş yapan kişi, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı adı altında yer alan bölümde "Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama" kısmına giriş yaparak, kendi mezuniyet bilgilerini içeren belgeyi bastırabiliyor ve bu belgeyi beyan edeceği kamu kurumu veya özel şirkete verebiliyor. Diploma ile birlikte ibraz edilecek bu belge ile diplomanın doğrulanması sağlanabiliyor. 

Etiketler: mezun belgesi, sorgulama, yök


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