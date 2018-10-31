YÖK: 'O kişiler için sınav ve yabancı dil şartı aranmayacak'

YÖK'ten yapılan açıklamada, “9 Temmuz 2018 tarihli ve 30473 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan 703 sayılı Anayasada yapılan değişikliklere uyum sağlanması amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin geçici 10'uncu maddesiyle Yönetmeliğin dayanaklarından biri olan 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılmıştır. Bu nedenle dayanak maddesinde ve bu kanuna atıf yapılan maddelerde değişiklik yapılması gereği hasıl olmuştur. Yapılan yeni düzenlemeyle uzun yıllardır endüstri tarafından akademiden talep edilen hususlar da dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek öğretim elemanı temininde güçlük çekilen özellikli alanlarda mesleki hüviyetleriyle temayüz etmiş kişilerin merkezi sınav ve yabancı dil şartı aranmadan istihdam edilmesine de imkan tanınmıştır. Bu haliyle yönetmeliğin nesnel, ölçülebilir ve denetlenebilir kriterlere önem veren özelliğinin yanı sıra beceriye dayalı alanlar başta olmak üzere bazı özellikli alanlarda uzmanlığı öne çıkaran ve bu alanlarda yetkin insanların akademiye katkı sağlamasına imkan tanıyan bir özelliği de bulunmaktadır” denildi. Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

“Yükseköğretim kurumlarının öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarını 15 Temmuz 2018 tarihli 30479 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 10 sayılı Resmi Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 5'inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak ilan etmelerini sağlayacak ve öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına atanacakların asgari niteliklerini arayacak hükümlerin Yönetmelikte yer alması amacıyla yeni bir yönetmelik hazırlanmıştır. Bugün itibariyle konuya ilişkin çalışma tamamlanmış olup, yayınlanması için yetkili makama sunulmuştur. YÖK, yükseköğretim sistemimizin kalite odaklı gelişimine yönelik çalışmalarına bundan sonra da devam edecek; yetki devri süreçlerini de hızlandıracak ve politika yapan bir kurum olma özelliğini öne çıkarmaya çalışacaktır.”