Diğer
Kategoriler

’Yok oldu’ denilen bitki 150 yıl sonra yeniden açtı

"Yok oldu" diye düşünülürken Giresun kırsalında 150 yıl sonra geçen yıl ilk kez görülen ‘Sarı Dağ Gülleri’ kendini Şebinkarahisar dağlarında yeniden gösterdi...

Yok oldu denilen bitki 150 yıl sonra yeniden açtı

02 Mayıs 2018 12:54

150 yıl sonra ilk kez 2017 yılında varlığı tespit edilen ve bölgede halk arasında adına Şebinkarahisar Sarı Dağ Gülü denilen çiçekler baharın yüksek kesimlerde kendisini göstermeye başlaması ile yeniden açmaya ve ortaya çıkmaya başladı. Rus Doğa Tarihçisi ve Yer Bilimcisi Piyotr Alexandrovich Chikhachov, tarafından 1867 yılında, Giresun ili, Şebinkarahisar ilçesinde ve kısmen de Gümüşhane ilinde tespit edilen ve makalelerde yayınlanan, Türkiye endemiği olarak literatürlere girdi. Giresun karasal ve sucul biyoçeşitlilik envanter çalışmasında ise literatür bilgileri kısmında Giresun ve Gümüşhane illeri dağılımlı endemik bitki olarak verilen, fakat 150 yıldır tespiti yapılamayan, hiçbir çalışmada yer almayan ’Adonis Cyllenea Varyete Paryadrica (kan damlası, horoz gülü) yöresel adı ’Şebinkarahisar Sarı Dağ Gülü, Giresun Orman ve Su Şube Müdürlüğü’nün arazi çalışmasında 150 yıl sonra 2017 yılında tekrar tespit edilmişti. 

Varlığını ilk defa geçen yıl gösteren bu ender çiçekler bu yılda baharın gelmesi ile Şebinkarahisar dağlarında görülmeye başladı. Mevsim sıcaklığının geçmiş yıllara göre daha sıcak geçmesi sebebiyle Sarı Dağ Gülü’nün açmış olduğu arazi çalışmalarında görüldüğü öngörülürken, Adonis bitki cinsinin 9 türü olduğu bunlardan 2 tanesinin sarı, 7 tanesinin kırmızı çiçeklerden oluştuğu biliniyor. 

2018 yılında, “Adonis Cyllenea Varyete Paryadrica” bitkisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce “Tür Koruma Eylem Planı” çalışması yapılması planlanmakta olduğu Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürlüğü resmi internet adresinden duyuruldu.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 23°C

  • Ankara

    Ankara 28°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 21°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç