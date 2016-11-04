Hayvansal liflerden genellikle yünün ısı, nem, basınç altında, sabun, yağ, asit yardımıyla birbirlerine kenetlenmelerini sağlayarak oluşturulan keçenin tarihi tozlu sayfalarını karışmaması için çaba gösteren Emekli Beden Eğitim Öğretmeni Emel Oğuz, Gördes Kaymakamlığı ve Gördes Belediyesi’nin desteğiyle, “Geçmişten Geleceğe Geleneksel Keçe” adlı kişisel sergisini, Gördes Belediyesi Kültür Sarayı’nda açtı. Açılışa, Gördes İlçe Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, İlçe Garnizon Komutanı J. Yzb. Selim Kasacı, Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, İlçe Emniyet Amiri İsmail Çelebi, kamu kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından sergi hakkında açıklamalarda bulunan Emel Oğuz, “Keçe yok olmaya yüz tutan el sanatı olduğu için onu yaşatabilmek adına, geçmişten geleceğe taşıyabilmek adına böyle bir çalışma yapmak istedim. Keçeyi büyük ustamız Mehmet Bilgiç ve onun öğrencisi olan Arzu Karagöz'den eğitim alarak öğrendim. İkisinin katkılarıyla bugünkü seviyeme ulaştım.” dedi.

İlk kişisel sergisini Salihli’de, ikincisini ise Gördes’te açtığını kaydeden Oğuz, İstanbul’da da birçok karma sergiye katıldığını söyledi. Oğuz, keçe sanatının yaşatılması ve geleceğe aktarılması için katkı sağlamaya devam edeceğini sözlerine ekledi. Orta Asya'dan Anadolu’ya kadar süre gelen el sanatlarından biri olan keçeciliği yaşatılması gerektiğini ifade eden İlçe Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, "Keçecilik, geleneksel anlamında daha fazla ihtiyaçları gidermek amacıyla kullanılan bir ürün, şuanda gezdiğimiz sergide gördüğümüz kadarıyla bu sanatı farklı sanatlarla buluşturmak farklı objeler şeklinde tasarlayıp kullanmak mümkün, bu konuda çalışmalarını ilçemizde sergileyen Emel Oğuz, hanım efendiye teşekkür ediyoruz ve sanat yaşamında başarılar diliyoruz” diye konuştu.

Sözlerine Emel Oğuz’u tebrik ederek başlayan Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol ise “Bizim köyden bildiğimiz keçe, bizim zamanımızda kepenekti, yerde kilimdi, halıydı ama şimdi hayatımızın her alanında her safhasında kullanılabilecek hale gelmiş, Geçmişten geleceğe inşallah bu keçe sanatı yaşatılacak. Unutulmaya yüz tutmuş bu keçeyi Emel hanım da yaşatmaya ve gelecek nesillere taşımaya çalışıyor. Kendisini tebrik ediyoruz. Bu serginin açılmasında emeği geçen ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah bunu ülke genelinde hatta uluslar arası boyutta böyle bir serginin açılmasını istiyoruz ve bekliyoruz.” dedi.

Sergide, sadece keçe kullanılarak hazırlanan kadınlara özel giysi ve aksesuarlar ile tablolar, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergide yer alan 88 eserin 5 Kasım Cumartesi gününe kadar sergileneceği belirtildi.