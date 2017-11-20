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YÖKDİL sonuçları açıklandı mı? -Sonuç Öğren-

Binlerce öğrencinin heyecanla sonuçlarını beklediği YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı mı? YÖKDİL sınavına giren adaylar sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabını araştırıyor. Peki 2017 YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Tüm detaylara haber içeriğimizden ulaşabilirsiniz...

YÖKDİL sonuçları açıklandı mı? -Sonuç Öğren-

20 Kasım 2017 17:00

Binlerce öğrencinin katıldığı Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil sınavı 5 Kasım 2017 sınav tarihinden sonra, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu.  Peki, 2017 YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

YÖKDİL ADAY İŞLEMLERİ SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ

YÖKDİL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Binlerce öğrencinin katıldığı Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil sınavı 5 Kasım 2017'de gerçekleşti. 2017 YÖKDİL sınav sonuçları ise Kasım ayı sonu gibi açıklanacağı bekleniyor. Sınav sonuçları yokdil.yok.gov.tr adresinden açıklanacaktır.

YÖKDİL BARAJ PUANI KAÇ?

İlgili mevzuatsal düzenlemelerimizde olduğu ve YDS sınavında uygulandığı gibi, doktora başvuru sürecinden en az 55, doçentlik başvuru sürecinde de en az 65 olması gerekecektir.

YÖKDİL SINAVI NEDİR?

YÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir. YÖKDİL sınav soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanmakta, sınav organizasyonu
ise Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmektedir.

Sınav Takvimi

Aday Başvuruları: 26 Eylül - 06 Ekim 2017 (saat 18:00'e kadar)
Sınav Giriş Belgelerinin Yayımlanması : 30 Ekim - 04 Kasım 2017
Sınav Tarihi: 05 Kasım 2017
Sınav İtiraz : 06 - 10 Kasım 2017başvuru sürecinde de en az 65 olması gerekecektir.  

Etiketler: İngilizce, sınav, sonuç, yök, YÖKDİL

 

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