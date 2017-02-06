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YÖKDİL'e başvuru süresi uzatıldı

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (YÖKDİL) başvurular 10 Şubat 2017 Cuma günü saat 18.00’e kadar uzatıldı.

YÖKDİLe başvuru süresi uzatıldı

06 Şubat 2017 18:13

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç tarafından kamuoyu ile paylaşılan yükseköğretim tarihinde ilk "alana özgü" dil yeterliliğini belirlemeye yönelik sınav olan YÖKDİL'in başvurularının alınması süresi, gelen yoğun talep üzerine uzatıldı. Adaylar, 10 Şubat 2017 Cuma günü saat 18.00’e kadar http://yokdil.yok.gov.tr adresinden sınav başvurularını yapabilecek. Sınava giriş belgeleri ise 27 Şubat'ta yayımlanacak. YÖKDİL, ilk kez 5 Mart 2017'de tek oturumda 30 ilde gerçekleştirilecek. Başvuru ücretinin 75 lira olarak belirlendiği sınav için adaylar başvuru esnasında kredi/banka kartı ile ödeme yapabilecek.

YÖKDİL, mevcut Yabancı Dil Sınavı'nın (YDS) yanında adayın alanındaki (fen ve mühendislik, sosyal ve beşeri bilimler, sağlık alanlarında) dil yeterliliğini belirlemeye yönelik akademik yabancı dil sınavı niteliği taşıyor. YDS yapılmaya devam edilecek ve adaylar her iki sınava da girebilecek. Her iki sınavın da eşit geçerliliği olacak. İlgili mevzuat düzenlemelerinde ve YDS'de uygulandığı gibi sınavdan adayların doktora başvuru süreci için en az 55, doçentlik başvuru süreci için ise en az 65 puan alması gerekiyor.
YÖK tarafından başlatılan YÖKDİL, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenecek. Sınav soruları Ankara Üniversitesince hazırlanacak, sınav organizasyonunu ise Anadolu Üniversitesi gerçekleştirecek.
Sınava başta yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar olmak üzere yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyenler, üniversitelerce kendilerinden dil yeterliliği puanı istenen öğrenciler ve diğer adaylar da katılabilecek. Bu dönem için sadece İngilizce alanında yapılacak olan YÖKDİL, gelecek dönemlerde Almanca, Fransızca, Arapça olarak da genişletilerek yılda iki kez gerçekleştirilecek. 

Pelin Üzek 

Etiketler: 10 Şubat 2017 Cuma günü, uzatıldı, YÖKDİL başvurular, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı


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