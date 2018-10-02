Yokluğunu çerçevelettikleri fotoğrafıyla gidermeye çalıştılar

Isparta'da önceki gün F.Ö.'nün kullandığı elektrikli bisikletin park halindeki hafif ticari araca çarpması sonucu hayatını kaybeden Mustafa Özata'nın Üçkardeşler Ortaokulundaki sırası arkadaşları tarafından çiçeklerle donatıldı.

Öğretmeni ve sınıf arkadaşları 12 yaşındaki Mustafa'nın sırasını çiçeklerle donatarak, portresini yaptırdıkları fotoğrafta üzerine ‘Canımız kardeşimiz Mustafa mekanın cennet olsun' yazdırdı. Mustafa'nın cenazesi dün sevenleri tarafından gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlanırken arkadaşları da yokluğunu sırasına koydukları fotoğrafıyla doldurmaya çalıştı. Öğrenciler, sırayı karanfillerle süslerken, çerçeveletilmiş fotoğrafı daha sonra Mustafa'nın evine giderek annesine teslim etti.

Olayın geçmişi

Kaza, önceki gün saat 13.30 sıralarında Vatan Mahallesi 4110. Sokak'ta F.Ö. idaresindeki elektrikli bisikletin 4110. Sokak üzerindeki bir evin önünde park halinde bulunan kamyonete çarpması sonucu meydana gelmiş, çarpmanın etkisiyle F.Ö. hafif şekilde yaralanırken, ön kısımda yolcu olarak bulunan Mustafa Özata da ağır yaralanmıştı.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Isparta Şehir Hastanesine sevk edilen Mustafa, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Feti Kılıç

