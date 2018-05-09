Diğer
Kategoriler

Yoksullara dağıtmak için topladıkları kurbanları sucuk yapıp sattılar

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın Adana merkezli 10 ilde kayıt dışı ekonomik yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 23 zanlının, Kurban Bayramlarında yoksullara dağıtmak için vatandaşlardan canlı hayvan ve et topladığı ancak bunları dağıtmak yerine sucuk yapıp paraya çevirdikleri ve milyonlarca lira para elde ettikleri ileri sürüldü.

Yoksullara dağıtmak için topladıkları kurbanları sucuk yapıp sattılar

09 Mayıs 2018 09:28

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik olarak 30 Ocak'ta 'vakıf faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü kurma' suçundan 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, kurucu başkan Alparslan Kuytul'un da aralarında bulunduğu 28 vakıf yönetici ve üyesi gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen 28 şüpheliden aralarında vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un da bulunduğu 5'i tutuklanmıştı. 

İlk operasyonda ele geçirilen dijital veri ve belgeler polis tarafından mercek altına alındı. İncelenen belgelerde örgütün düzenlediği 'infak' toplantılarında ve Kurban Bayramlarında nasıl gelir elde ettiklerini ortaya çıkaran ekipler, Adana merkezli 10 ilde düzenlediği operasyonda 23 kişiyi gözaltına alındı. Polis, örgütün infak toplantılarına katılan vatandaşların dini duygularını sömürmek amacıyla önceden video klip hazırladıklarını ortaya çıkardı.

42 bin adet küçükbaş hayvan derisi toplamışlar 

Bugüne kadar 42 bin adet küçükbaş hayvan derisi topladığı tespit edilen örgütün 4,5 ton sığır eti ve 3 ton bağırsak topladığı, 48 bin adet sucuk ürettiği ortaya çıktı. Polis, bu bilgi ve belgeler ışığında operasyon için düğmeye bastı. Örgütün bir Kurban Bayramı'nda yaklaşık 300 küçükbaş ve büyükbaş kurban topladığı da öne sürüldü. Örgütün bir Kurban Bayramı'nda 4 - 5 milyon lira elde ettiği ancak bu paranın hiç bir kaydının olmadığı ileri sürüldü. 

Kurban Bayramlarında vatandaştan vekalet kurban parası alan örgütün topladığı paranın tümüyle kurban kesmediği de ileri sürüldü. Örgütün, bağış adı altında topladığı kurban etlerini yardıma muhtaç insanlara dağıtmak yerine Kayseri ve Gaziantep’e götürerek sucuk yaptırdıktan sonra sattığı iddia edildi. Bayramda topladıkları sakatatları da satan örgüt üyelerinin topladıkları derileri ise hemen satmadıkları, daha fazla paraya satmak için tuzlayarak kuruttuktan sonra satışını yaptıkları belirlendi. 

Bir kişiden yıl içinde örgüte vereceği paranın sözünü alan ve bu aldığı paraya ‘yüzde’ adı veren örgüt üyelerinin, son yapacakları infak toplantısını toplanacak para az olduğu için iptal ettiği tespit edildi. Örgüt üyelerinin, “İnfak yüzdelerimiz düşük olduğu için toplantı iptal oldu. Alparslan Kuytul hocamız bize küstü. Yüzdelerimiz iyi değil, yüzdeleri yükseltelim" şeklindeki konuşmaları kayıtlara yansıdı.
Örgütün bu toplantılarda yılda 1 - 2 milyon para topladığı da belirlendi. Polisin ilk operasyonda ele geçirdiği 350 bin lira paranın da bu toplantıların birinde toplandığı tahmin ediliyor.
Adana merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Konya, Malatya, Elazığ, Hatay ve Kahramanmaraş’ta daha önceden belirlenen adreslere, şafak vakti şok baskınlar düzenlendi. Operasyonda; aralarında vakfın il temsilcileri ve yöneticilerinin de bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki sorgulamaları sürüyor.  

Fatih Keçe
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 24°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç