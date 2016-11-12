Belarus ile Türkiye arasında ekonomi, enerji, bilim ve teknoloji, tarım, eğitim-öğretim, afet yönetimi, basın-yayın alanlarını kapsayan eylem planı, mutabakat zaptı ve anlaşma imzalandı. Resmî bir ziyaret gerçekleştirmek üzere Belarus'un başkenti Minsk’e giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a eşlik eden heyette YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi ziyaret için bulunduğu Belarus ile Türkiye arasında, ekonomi, enerji, bilim ve teknoloji, tarım, eğitim-öğretim, afet yönetimi, basın-yayın alanlarını kapsayan eylem planı, mutabakat zaptı ve anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko düzenleyecekleri ortak basın toplantısı öncesinde iki ülke arasında yapılan eylem planı, mutabakat zaptı ve anlaşmaların imza törenine katıldı.

Belarus ile Türkiye arasındaki Yükseköğretim Alanında İşbirliğine yönelik Mutabakat Zaptı, Prof. Dr. Saraç ile Juravkov tarafından imzalandı.

Goncagül Özcan



