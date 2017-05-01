YÖK’ten 'Engelsiz Erişim Çalıştayı'

2016-2017 eğitim öğretim yılını yükseköğretimdeki engelli bireyler için 'Engelsiz Erişim' yılı olarak kabul eden YÖK, bu konunun ilgili tüm paydaşlarca görüşüleceği bir çalıştay düzenleyecek. YÖK Konferans Salonunda yarın ilk kez gerçekleştirilecek olan çalıştayda engellilerin mekansal ulaşılabilirliği konusu ele alınacak. Çalıştayda ayrıca yükseköğretim kurumlarının engelli bireylerin fiziksel ulaşılabilirlikleriyle ilgili yaptıkları düzenlemeler konusunda paylaşımda bulunularak bu kurumların yapması gereken düzenlemeler ele alınacak. Açılış konuşmasını YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç’ın yapacağı çalıştaya devlet üniversitelerinin rektörleri ile Engelli Öğrenci Birimi sorumluları ile ilgili daire başkanlarının yanı sıra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkilileri ve ‘Çınar’ filminin engelli yönetmeni Mustafa Karadeniz katılacak.

Pelin Üzek