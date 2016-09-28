Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı kapsamında desteklenmesi uygun bulunan projelerin sözleşmelerinin imzalanması için YÖK Başkanlığında düzenlenen imza törenine YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, Başkanvekilleri ve Yürütme Kurulu Üyelerinin yanı sıra projeleri kabul edilen yükseköğretim kurumlarının rektörleri ve proje yürütücüleri katıldı. YÖK'ten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "YÖK tarafından başlatılan ve birçok ülkeye örnek olan Mevlana Değişim Programı geçmişte sadece öğretim elemanı ve öğrenci hareketliliğini içerirken, 2016-2017 yılından itibaren, “Ülke Odaklı”, “Alan Odaklı” ve “Proje Tabanlı Mevlana Değişim Programı” olmak üzere 3 şekilde yürütülmektedir. İlk kez 2016-2017 eğitim öğretim döneminde başlatılan Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı yükseköğretim sistemimizin her alanında niteliğini arttırmayı ve uluslararasılaşmaya yönelik başlatılan çalışmaların bir parçası olarak yükseköğretim kurumları arasında işbirliğini teşvik etmeyi ve güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı kapsamında, Başkanlığımızca belirlenen alanlarda yükseköğretim kurumlarımız tarafından hazırlanan projeler için gerçekleştirilecek değişim faaliyeti yurt içindeki ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarındaki öğrenci ve öğretim elemanlarını kapsamaktadır" denildi.

"2016-2017 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim kurumlarımızdan Başkanlığımıza toplam 152 proje ulaşmıştır" ifadesinin yer aldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Projeler, ilgili alanlardaki uzman kişilerden oluşan panelistler tarafından gerçekleştirilen panellerde değerlendirmeye alınmıştır. 3 Ağustos 2016 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı ile 18 yükseköğretim kurumumuzun 19 farklı ülke ile değişimini öngören toplam 23 projenin desteklenmesi ve bu projeler için ilgili Yükseköğretim kurumlarımızın Özel Mevlana hesaplarına kaynak aktarılması uygun bulunmuştur. Başkanlığımız tarafından proje kapsamında giden öğrencilere bin TL ile bin 200 TL arasında; gelecek öğrencilere 925 TL burs verilecektir. Ayrıca yine YÖK tarafından proje kapsamında gelen ve giden öğretim elemanlarına yol masrafları dâhil olmak üzere maddi destekte bulunulacaktır. Yeni YÖK olarak, Türk yükseköğretim tarihinde ilk kez akademisyenlerimizin uluslararası projelerini desteklemeye başlamış bulunmaktayız. Bugünden sonra da yurtiçindeki ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumları ile değişimi öngören proje çağrılarına devam edilecektir. Yeni YÖK olarak bütün faaliyetlerin ölçülebilir, amaçlı ve odaklı olmasına dikkat edilmektedir."