YÖK’ten 23 Temmuz 2016 tarih ve 29779 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 667 Karar Sayılı “Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname”nin 2’inci maddesinin 1’ inci fıkrasına istinaden Kapatılan Vakıf Yükseköğretim kurumları öğrencilerinin özel öğrencilik ile ilgili işlemlerine ilişkin yapılan açıklamada, “2016 - 2017 eğitim öğretim döneminin de başladığı dikkate alınarak bu öğrencilerin diğer yükseköğretim kurumlarına özel öğrenci olarak başvuruları 26 - 29 Eylül 2016 tarihleri arasında alınarak, 3 Ekim 2016 Pazartesi günü Koordinatör Üniversite veya ilgili yükseköğretim kurumları tarafından ilan edilecektir. Öğrenciler özel öğrenci olabilmek için sadece bir yükseköğretim kurumuna başvuru yapabilecektir. Öğrencilerin özel öğrencilik için başvurularında kayıt belgelerini ibraz etmeleri yeterlidir” ifadelerini kullandı.

Özel öğrencilik statüsünün sadece kapatılan üniversitenin bulunduğu ilde olabileceği gibi Türkiye’nin herhangi bir yükseköğretim kurumunda olabileceğinin bildirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Kapatılan vakıf üniversitesinin bazı programları kapatıldığı ilde sadece kapatılan üniversite de bulunuyordu ise, koordinatör üniversite de program açılacak ve öğrenciler bu programa merkezi yerleştirme sonrası, özel öğrenci olarak katılabilecektir. Diğer illerde ise açık olan programlarda özel öğrenci olunabilecektir. Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarının öğrencileri, ilgili vakıf yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilde özel öğrenci olarak yükseköğretim kurumlarında eğitim alabilmek için taleplerini tercihleri ile birlikte kapatılan üniversite ile ilişkilendirilen koordinatör üniversiteye yapacaklardır. Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin dışında aşağıdaki illerde özel öğrenci olarak eğitim alabilme taleplerinin Ankara ilindeki programlar için Yıldırım Beyazıt Üniversitesine, İstanbul ilindeki programlar için İstanbul Üniversitesine, İzmir ilindeki programlar için İzmir Katip Çelebi Üniversitesine yapacaklardır. Diğer illerdeki yükseköğretim kurumlarındaki özel öğrencilik taleplerini ilgili yükseköğretim kurumunun kendisine yapılacaktır. ÖSYM tarafından yerleştirilen yükseköğretim programının öğretim dili ile özel öğrenci olarak eğitim alınacak programın öğretim dili aynı olacaktır. Ancak, öğretim dili Türkçe programa yerleşen öğrenciler yabancı dil yeterliliklerini sağlamaları ve talep etmeleri halinde öğretim dili yabancı dil olan programlarda özel öğrenci olarak eğitim alabileceklerdir. Öğretim dili yabancı dil olan programlarda kayıtlı öğrenciler ise öğretim dili Türkçe programlarda özel öğrenci olarak eğitim alamayacaklardır. Kapatılan üniversitenin öğrencilerinin o ilde mutlaka özel öğrenci statüsü bulabileceği birden fazla yükseköğretim kurumu bulunması koşuluyla özel öğrencilikte kontenjan sınırı bulunacak ancak o ilde tek üniversite varsa, bu duruma kontenjan uygulanmayacak ve gerektiğinde ek sınıf açılabilecektir. Kontenjan uygulanmasının sebebi aynı ilde tek bir üniversitede yoğunluk olmaması içindir. Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilde kapatılan vakıf yükseköğretim kurumundaki programın veya programın ilgili sınıfının bulunmaması halinde koordinatör üniversite bünyesinde bu program açılarak özel öğrenci kabul edilecektir. Yerleştirme sürecinde veya özel öğrencilik durumunda derslerin transferi ve intibakında programın müfredatı esaslı değil program yeterlilikleri esaslı bir intibak uygulanacak ve öğrencinin daha önce almış ve başarılı olmuş olduğu tüm dersler kredileri ile birlikte sayılarak intibakının yapılacak ve mezuniyet için gerekli olan asgari AKTS kredisi (ön lisans: 120 AKTS, lisans: 240 AKTS, Diş Hekimliği: 300 AKTS, Tıp: 360 AKTS) dikkate alınarak, alması gereken dersler belirlenecektir. Öğrencinin yerleştirildiği yükseköğretim kurumu dışında başka bir yükseköğretim kurumunda özel öğrenci olarak eğitime devam etmesi durumunda programa intibakı özel öğrenci olarak eğitim alacağı yükseköğretim kurumu tarafından yapılacak, öğrencinin daha önce almış ve başarılı olmuş olduğu tüm dersler kredileri ile birlikte sayılarak intibakı yapılacak ve mezuniyet için gerekli olan asgari AKTS kredisi (ön lisans: 120 AKTS, lisans: 240 AKTS, Diş Hekimliği: 300 AKTS, Tıp: 360 AKTS) dikkate alınarak, alması gereken dersler belirlenecek, öğrencinin özel öğrenci olarak eğitim aldığı yükseköğretim kurumunda eğitimini başarı ile tamamlayarak mezuniyeti hak etmesi durumunda yerleştiği yükseköğretim kurumu tarafından herhangi bir intibak işlemi yapılmadan diploması düzenlenecektir.”

"KHK KAPSAMINDA BURSLULUK VE ÜCRET DURUMUNU DEVAM EDECEK"

Kapatılan yükseköğretim kurumu öğrencilerinden 667 sayılı KHK kapsamında ÖSYM tarafından yerleştirilmeyen, mevcut mevzuata göre yatay geçiş yapan öğrencilerin 667 sayılı KHK Uygulama Esasları kapsamındaki özel öğrenci statüsünden faydalanamayacağının kaydedildiği açıklamada, “KHK kapsamındaki merkezi yerleştirme ile yerleşen öğrencilerde özel öğrencilikte dönemde ders almasına ilişkin üniversitenin kendi öğrencileri ile ilgili kurallara göre işlem yapılacak, mevcut yönetmelikteki özel öğrenciler gibi bu öğrenciler için kısıtlama getiren ders alma limiti konulamayacaktır. Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarında çift anadal, yan dal yapan öğrencilerin bu eğitimlerine devam edip etmeyeceklerine yerleştirildikleri yükseköğretim kurumunda devam edecekleri için yerleştikleri yükseköğretim kurumu, özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumunda eğitime devam edecekler için özel öğrenci olarak eğitim alınacak yükseköğretim kurumu mevcut mevzuatına göre değerlendirme yaparak öğrencilere bildirecektir. Söz konusu KHK nın çıktığı tarihte mezun olup sadece çift anadal eğitimine devam eden öğrenciler için koordinatör üniversiteleri tarafından bu eğitim verilecektir. Ancak, koordinatör üniversiteler çift anadal eğitimine ilişkin dersleri ve esasları kendileri belirleyebilecektir. Öğrencinin yerleştirildiği üniversitede KHK kapsamında bursluluk ve ücret durumunu devam edecek, özel öğrenci olarak devam ettiği kuruma bir ödeme yapmayacak ve bu üniversitelere ödemeler, YÖK’ün belirleyeceği usul ve esaslar kapsamında iki yükseköğretim kurumu arasında gerçekleştirilecektir. Kapatılan üniversitede eğitim dili İngilizce olan programda okuyan öğrencinin yerleştirme sonrasında yine İngilizce eğitim-öğretim yapan programa geçmesi durumunda, yerleştirildiği üniversitede tekrar hazırlık sınıfında okumayacak ve önceki üniversitesinde okuduğu hazırlık okulunun geçerli sayılacaktır. Öğretim dili Türkçe programlarda kayıtlı olan ve öğretim dili en az yüzde 30 veya tamamen yabancı dil olan programlara yerleşen öğrencilerin yerleştikleri yükseköğretim kurumu tarafından aranan yabancı dil düzeyini sağlamaları gerekmekte olup, bu öğrenciler tarafından yükseköğretim kurumlarınca istenen belgelerin ibraz edilememesi durumunda kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumuna devam edeceklere yükseköğretim kurumlarınca, özel öğrenci olarak devam edecek öğrencilere ise özel öğrenci olarak eğitim alacağı yükseköğretim kurumu tarafından yabancı dil düzeyini belirlemek üzere sınav yapılacaktır. Kapatılan üniversitede Türkçe dilinde eğitim yapan programda okuyan öğrencinin yerleştirme sonrasında yabancı dilde eğitim yapan programa geçmesi durumunda, dil yetkinliğini yerleştirildiği üniversitenin koşullarına göre başarı ile tamamladıktan sonra eğitimine intibak ettirilecek ve dil farkı nedeni ile önceki yıllardaki almış olduğu dersler tekrar aldırılmayacaktır. 667 sayılı KHK ile kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarında öğrenci iken yerleştirmesi yapılan veya özel öğrenci olarak devam edeceği yükseköğretim kurumunda yerleştirme ve kayıt sürecine bağlı gecikmeler nedeniyle öğrencilerin devamsızlık durumlarının kayıt süreçleri tamamlanıp eğitime başladıkları tarih itibariyle değerlendirilecek ve yerleşme süreci tamamlanıncaya kadar olan sürede bu öğrenciler için devam şartı aranmayacaktır” denildi.