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YÖK’ten öğrenim ücreti açıklaması

Yüksekğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), 667 KHK uyarınca kapatılan yükseköğretim kurumlarından ÖSYM tarafından diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirilerek kayıt yaptıran öğrencilerin 2017-2018 eğitim-öğretim yılı öğrenim ücretlerine ilişkin açıklama yaptı.

YÖKten öğrenim ücreti açıklaması

18 Ağustos 2017 16:38

YÖK’ten yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere 667 sayılı KHK ile kapatılan yükseköğretim kurumları öğrencilerinin tercih sonucu yerleştikleri yükseköğretim kurumlarına 2016-2017 eğitim-öğretim döneminden sonraki dönemlerde öğrenim ücretlerinin hesaplanmasında bir önceki yıl ödemiş oldukları ücrete o yılın TÜİK tarafından yayınlanacak olan Ağustos ayı TÜFE artış oranları uygulanacağı 29 Kasım 2016 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştu. Ancak Kurulumuza yapılan başvurulardan yükseköğretim kurumlarında kayıt yenileme tarihlerinde farklılıklar olduğu anlaşıldığından ve Ağustos ayı TÜFE artış oranı kayıt döneminde henüz belirlenmediğinden, öğrenciler 2017-2018 eğitim-öğretim yılı öğrenim ücretlerini bir önceki yıl ödemiş oldukları ücrete TÜİK tarafından yayımlanan Temmuz dönemi TÜFE artış oranının (yüzde 9,79) uygulanması sonucu hesaplanan tutar üzerinden ödeyeceklerdir. Döviz cinsinden belirlenmiş olan ücretlere ise TÜFE artış oranının uygulanmayacaktır" denildi.

Pelin Üzek Kılıç
 

Pelin Üzek Kılıç Pelin Üzek Kılıç

Etiketler: öğrenim ücretleri, yök


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