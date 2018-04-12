YÖK'ten Osmangazi Üniversite'sinde yaşanan saldırıya ilişkin açıklama

Geçtiğimiz Perşembe günü Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde meydana gelen olayla ilgili açıklama yapan Yükseköğretim Genel Kurulu (YÖK), saldırı dolayısıyla akademi camiası olarak derin bir üzüntü yaşadıklarını ifade ederek, akademi camiasına başsağlığı diledi.

Yapılan açıklamada, "Menfur olay öncesi, saldırıyı gerçekleştiren şahısla ilgili Kurulumuza intikal eden şikayetler de, bu nedenle ilgili üniversite rektörlüğüne herhangi bir gecikmeye mahal bırakılmaksızın sevk edilmiş ve gereğinin yapılması istenmiştir. Saldırgan Volkan Bayar’ın müfteri olduğuna, kendilerine iftira attığına ilişkin Kurulumuza ulaşan iki, kamuya girişinin usulsüz olduğuna dair bir şikayet başvurusu bulunmaktadır. İftiraya ilişkin iki şikayetten biri 30 Ocak 2018, diğeri ise 1 Şubat 2018 tarihinde Kurulumuza ulaşmış ve her iki şikayet başvurusu da geciktirilmeksizin 8 Şubat 2018 tarihinde gereği yapılmak üzere üniversite rektörlüğüne gönderilmiştir. Kamuya girişinin usulsüz olduğuna ilişkin yapılan şikayet başvurusu ise 14 Temmuz 2017’de Kurulumuza ulaşmış ve 1 Ağustos 2017’de üniversitesine sevk edilmiştir. Olayın yaşandığı gün ise, Başkanlığımızca acil olarak inceleme ve soruşturma başlatılmış ve Yükseköğretim Denetleme Kurulu aynı gün Eskişehir’de görevlendirilmiştir. Menfur saldırıyı görüşmek üzere bugün olağanüstü toplanan Genel Kurulumuz, Denetleme Kurulu tarafından hazırlanan raporu etraflıca ele almıştır. Daha sonra dün itibariyle istifasını sunmuş olan Rektör Prof. Dr. Hasan Gönen’i dinlemiş ve olayla ilgili kendisine sorular yöneltmiştir. Gerçekleştirilen bu toplantıda bu tür hadiselerin bir daha cereyan etmemesi için alınacak tedbirler ve yapılacak uyarılar müzakere edilmiştir. Üniversitelerimizin FETÖ ve benzeri tüm terör örgütleriyle mücadeleyi serinkanlılıkla, hukuk kuralları çerçevesinde, kurumsal düzlemde ve geciktirmeksizin yürütmelerinin önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bu mücadeleyi üniversitelerimiz, terör örgütlerine sıfır toleransla ve mağduriyetlerin yaşanmaması için azami dikkatle sürdürmelidirler. Bu bağlamda üniversite rektörlerimizle bu toplantıdan çıkan sonuçlar paylaşılacaktır. Rektörlerimizin il bazında başta valiliklerimiz olmak üzere adli makamlarla işbirliklerini daha koordineli bir biçimde yürütmeleri önem arz etmektedir. Bu tür saldırıların akademik ortamlarda tekerrür etmemesi, üniversitelerimizin bilim, huzur ve güven mekanları olması için gerekli güvenlik tedbirlerinin gözden geçirilmesi rektörlerimize tekraren hatırlatılacaktır. Yükseköğretim sistemimizin güzide bir kurumu olan Eskişehir Osmangazi Üniversitemizin bu travmaya sebep olan hadisenin etkisinden kurtulabilmesi için Yükseköğretim Kurulu olarak her türlü gayreti sarf edeceğimizi de ifade ederiz. Bu olay ile alakalı başlatmış olduğumuz idari soruşturma en kısa sürede tamamlanacaktır. Diğer taraftan adli makamlarca başlatılmış olan soruşturmayla da olayın bütün yönlerinin aydınlatılarak adaletin tecelli edeceğine olan inancımız tamdır" denildi.