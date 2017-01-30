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YÖK'ten 'Prof. Dr. Nurşen Mazıcı' açıklaması

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'ndan (YÖK), Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Nurşen Mazıcı hakkında açıklama yapıldı.

YÖKten Prof. Dr. Nurşen Mazıcı açıklaması

30 Ocak 2017 13:30

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Nurşen Mazıcı’nın, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yaptığı açıklamanın hemen akabinde Marmara Üniversitesi Rektörlüğü ile görüşülerek gereken inceleme ve soruşturmanın yapılması istendiğini belirterek, Marmara Üniversitesi'nin soruşturma işlemlerini başlattığını ve bütün işlemlerin Üniversite tarafından yürütüldüğünü bildirdi.

YÖK'ten Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Nurşen Mazıcı’nın, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yapmış olduğu açıklamalar sonrasında kendisi hakkında hiçbir işlem yapılmadığı iddialarına ilişkin yapılan açıklamada, "Adı geçen öğretim üyesinin 25 Temmuz 2016 tarihinde bir televizyon kanalında yaptığı açıklamanın hemen akabinde Marmara Üniversitesi Rektörlüğü ile görüşülerek gereken inceleme ve soruşturmanın yapılması istenmiştir. Nitekim Marmara Üniversitesi de adı geçen öğretim üyesi hakkında, yapılan uyarımızdan bir gün sonra (26 Temmuz 2016 tarihinde) soruşturma işlemlerini başlatarak, kurulumuzu bilgilendirmiştir. Konuya ilişkin bütün işlemler Marmara Üniversitesi tarafından yürütülmektedir. Bu gibi hususlara Yükseköğretim Kurulumuzca ve üniversitelerimizce asla müsamaha gösterilmeyeceğinin kamuoyu tarafından bilinmesini isteriz. Akademik sorumluluktan uzak, kesinlikle tasvip edilmeyecek bu tarz görüşlere ilgili mevzuat ve akademik üslup gözetilerek işlem yapılmaktadır" denildi.

Etiketler: Marmara Üniversitesi, Prof. Dr. Nurşen Mazıcı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK)


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