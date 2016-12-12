YÖK'ten teröre karşı yapılan açıklamada, "Yükseköğretim Kurulu ve Akademi camiası olarak, 10 Aralık Cumartesi akşamı İstanbul’da güvenlik güçlerimizi ve sivil vatandaşlarımızı hedef alan hain terör saldırılarını şiddetle kınıyor, bu menfur olayı gerçekleştiren tüm şer odaklarını lanetliyoruz. Ülkemizin birliğine, dirliğine ve istikrarına yönelik terör saldırılarının bir daha yaşanmamasını temenni ediyor, hain saldırıda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, aziz milletimize sabr-ı cemil ve başsağlığı; yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.