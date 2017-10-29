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YÖK’ten tıp fakültelerini ilk sırada bitiren doktorlara müjde

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), tıp doktorlarının mecburi hizmet yükümlülükleriyle ilgili iyileştirme yapılması için Sağlık Bakanlığına teklif sundu.

YÖKten tıp fakültelerini ilk sırada bitiren doktorlara müjde

29 Ekim 2017 11:54

YÖK’ün teklifine göre tıp fakültelerini ilk sırada bitiren tıp doktorlarının mecburi hizmetlerini öncelikli olarak kendi tercih ettikleri yerde yapmaları öngörülüyor. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ile görüşerek bu teklifi ilettiği, Sağlık Bakanı Demircan’ın konuya olumlu yaklaşarak başarılı tıp fakültesi öğrencilerinin bu başarılarını desteklemenin önemine vurgu yaptığı öğrenildi.

Ayrıca Yükseköğretim Kurulu bünyesinde yapılan çalışmalarda tıp ve tıpta uzmanlık eğitimlerine ilişkin farklı konuların da masaya yatırıldığı ve iyileştirmelerin devam edeceği açıklandı. 

Yağmur Yıldız
 

Etiketler: Tıp fakultesi, yök

 

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