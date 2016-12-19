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YÖK’ten ‘üniversiteye sınavsız geçiş’ haberlerine açıklama

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), 'üniversiteye sınavsız geçiş' haberlerine ilişkin, Yükseköğretim Kurulu’nda üniversiteye giriş sistemine yönelik herhangi bir çalışma yapılmadığını belirterek, bir başka Bakanlıkla da konuya ilişkin haberde konu edildiği gibi bir görüşme sürdürülmediğini bildirdi.

YÖKten üniversiteye sınavsız geçiş haberlerine açıklama

19 Aralık 2016 12:30

YÖK’ten konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Bugün bazı ulusal gazetelerde 'üniversiteye giriş sistemine dair' gerçek dışı bazı haberlerin yer alması üzerine Başkanlığımızca aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği hasıl olmuştur. Yükseköğretim Kurulu’nda üniversiteye giriş sistemine yönelik herhangi bir çalışma yapılmamıştır, yapılmamaktadır. Bir başka Bakanlıkla da konuya ilişkin haberde konu edildiği gibi bir görüşme sürdürülmemektedir. Diğer taraftan sınavlar öncesinde bu tür gerçek dışı haberler adaylar üzerinde olumsuz etki yapmaktadır. Yükseköğretim sistemine girişle alakalı kamuoyunun sadece YÖK’ün kararlarını ve duyurularını dikkate almasını önemle rica ederiz” denildi.

Pelin Üzek
 

Etiketler: üniversite sınavsız geçiş, yök


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