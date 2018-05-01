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YÖK'ten yeni kurulacak üniversitelerde verilecek diplomalara ilişkin açıklama

YÖK, bazı üniversitelerin bölünerek kurulacak yeni üniversitelerde mezuniyet belgeleri ve diplomaların öğrenciler istediği takdirde halen öğrencisi olduğu üniversite adına düzenleneceğini açıkladı.

YÖKten yeni kurulacak üniversitelerde verilecek diplomalara ilişkin açıklama

01 Mayıs 2018 11:41

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamada, bazı üniversitelerin bölünerek yeni üniversiteler kurulmasına ilişkin yasa tasarısı ile ilgili alınacak diplomalar konusunda öğrencilerin girdiği üniversitenin değil, mezun olacakları yeni kurulacak üniversitenin diplomasını alacaklarına dair gerçek dışı ve kamuoyunu yanıltıcı iddialarda bulunulduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Yasa teklifindeki ilgili madde ile; mezuniyet belgeleri ve diplomalar öğrencilerimiz istediği takdirde kayıt olduğu üniversite, yani halen öğrencisi olduğu Üniversite adına düzenlenecektir. Bu konu 'yasa ile güvence altına alınmaktadır' ve bu hususta herhangi bir şüphe bulunmamaktadır. Nitekim yakın tarihte, bir büyük üniversitemiz ile ilgili böyle bir uygulama sorunsuz şekilde gerçekleştirilmiş olup hiç bir şikayete konu olmamıştır" ifadesi kullanıldı.  

 

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