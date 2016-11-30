Olay Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde, Aydın-Denizli arasındaki ulaşımı sağlayacak yeni çevreyolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde çevreyolunda alt yapı çalışmaları çerçevesinde boruların döşendiği sırada, yağış nedeniyle kayganlaşan toprakta bir anda kayma meydana geldi. O sırada çalışma yapan 27 yaşındaki İbrahim Barin, göğsüne kadar toprak altında kaldı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine, 112 acil servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Barin, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Barin, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Barin’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Medeni Topaloğlu



