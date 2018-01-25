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Yol kenarına dökülen tekstil çöpüne inceleme

Sinop’ta yol kenarına bir kamyon dolusu tekstil çöpü döküldü. Çöpü kim veya kimlerin döktüğü araştırılıyor.

Yol kenarına dökülen tekstil çöpüne inceleme

25 Ocak 2018 17:33

Sinop-Ayancık yolunun 53. kilometresi Dibekli köyü mevkisine yol kenarına çuvallarla dolu tekstil çöpü döküldü. Toplam 40 çuval tekstil çöpü yol kenarına atıldı. İçerisinde elyaf, kumaş parçaları ve kartonların bulunduğu tekstil atığını kim veya kimlerin attığı bilinmiyor. Yol kenarındaki su birikintisine bırakılan çöpler hem çevre kirliliği hem de mikroplara davetiye çıkarıyor.

Çöpün bırakılmasına tepkisini gösteren Sinop Çevre ve Şehircilik Şube yetkilileri yaptıkları açıklamada, “Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü olarak biz orada çöpün kaldırılması için çalışmalarımıza başladık. En kısa zamanda çöp oradan kaldırılacak. Çöp atanları henüz bulamadık, o bölgedeki bazı tekstil fabrikalarını gezdik fakat o tarz bir mont veya kumaş bulamadık” dedi.  

Osman Aksu
 

 

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